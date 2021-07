Porto Velho vence o Aparecidense com gol de Bacas nos acréscimos

Na tarde deste sábado, 03, o Porto Velho enfrentou o Aparecidense, líder do Grupo 5, e conquistou a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro Série D.

O jogo foi no Estádio Aníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia-GO. Foram noventa minutos bem disputados com o Aparecidense pressionando o Porto Velho que criou pouco ofensivamente, e apostou mais nos contra-ataques.

Quando parecia que a partida terminaria em um empate. Caio sofreu falta aos 48 minutos; Panda levantou na área e Bacas acertou o belo voleio, que não deu chances de defesa ao goleiro Pedro Henrique.

Com o resultado, o Porto Velho somou 5 pontos, mas segue na sétima colocação, agora com o mesmo número de pontos que o Gama-DF que empatou sem gols com o Brasiliense-DF. Já o Aparecidense segue com 8 pontos, mas caiu para a terceira colocação. Embora empatado com Brasiliense, que empatou hoje, e com o União-MT que joga amanhã e pode assumir a liderança isolado.

Dois jogos fecham amanhã a quinta rodada do Grupo 5. Confronto goiano no Estádio Amintas de Freitas onde o Jaraguá recebe o Goianésia. Duelo local também no Mato Grosso com Nova Mutum e União no Estádio Valdir Doilho Wons, em Nova Mutum.

Já o próximo desafio do Porto Velho será em casa, no Estádio Aluízio Ferreira, contra o Gama-DF, no sábado, 10.

Via Folha do Sul / Rogério Perucci