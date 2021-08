Porto Velho vence por 3 a 2 o Rondoniense e assume a liderança do grupo A Com seis pontos cada, Locomotiva supera o Azulão no saldo de gols

O Porto Velho venceu na tarde deste domingo (01/08) o Rondoniense por 3 a 2 no estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho, pela terceira rodada do grupo A do Campeonato Rondoniense Sub-20.

Ainda no primeiro tempo, o Porto Velho abriu o placar com Raniel e Edu Ribeiro, porém Davi descontou para o Rondoniense. Na volta do intervalo, Alex Santos fez o terceiro da Locomotiva. E, nos acréscimos, Marques cabeceou contra, marcando para o Azulão.

Com o resultado, Porto Velho e Rondoniense dividem a liderança do grupo A do Estadual Sub-20 com seis pontos, porém a Locomotiva leva vantagem no saldo de gols sobre o adversário.

Na próxima rodada, o Porto Velho enfrentará na quinta-feira, às 15h30 (horário de Rondônia), o Brazuca. Já o Rondoniense encara um dia antes, às 15h30 (horário de Rondônia), o Avaí Rondônia. Os jogos ocorrerão no estádio Aluízio Ferreira, na capital rondoniense.

Via Alexandre Almeida/FFER