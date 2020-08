Porto Velho – Vinte e seis nomes são especulados como possibilidade à Prefeitura da Capital; saiba quem são

Rondônia Dinâmica pinçou possíveis candidaturas cogitadas para ocupar o assento principal do Palácio Tancredo Neves a partir de 2021, incluindo no mesmo partido

Porto Velho, RO – A época da pré-campanha traz consigo inúmeras possibilidades, e é fato histórico. Até que as convenções sejam realizadas e a lista se enxugue, as especulações, especialmente nas redes sociais, sopram, para Porto Velho, especificamente, ao menos 26 caminhos.

A despeito de determinados partidos cogitarem mais de um nome, o Rondônia Dinâmica pinçou todas as menções sobre eventuais candidaturas, incluindo, no rol, até as cogitações mais remotas.

Por exemplo: as informações até aqui denotam possível desistência de Hildon Chaves (PSDB), atual prefeito, em relação à disputa pela reeleição. Mesmo assim, como em política tudo é possível até o último minuto, Chaves surge no cenário com outros três nomes que podem substituí-lo no ninho do tucanato: os irmãos Carvalho, ou seja, Maurício e Mariana, e Alan Queiroz.

Por fim, também aparece no ranking de prováveis postulantes o congressista Léo Moraes, líder do Podemos na Câmara Federal, embora, até o momento, não haja qualquer movimentação de sua parte rumo à Prefeitura de Porto Velho.

CONFIRA ABAIXO QUEM SÃO OS 26 PRÉ-CANDIATOS QUE SURGEM COMO POSSIBILIDADE ESTE ANO



01) Vinícius Miguel (Cidadania)

Advogado e professor universitário. Foi o candidato ao Governo de Rondônia mais votado em 2018 no Município de Porto Velho.

02) Thiago Tezzari (PSD);

Empresário e reconhecido como um dos melhores secretários da atual gestão na Capital de Porto Velho.

03) Williames Pimentel (MDB);

Ocupou as secretarias de Saúde nas gestões de Roberto Sobrinho, em Porto Velho, e Confúcio Moura, no Estado de Rondônia até o fim da gestão passada.

04) Lindomar Garçon (Republicanos);

Já foi prefeito de Candeias do Jamari e ocupou assento na Câmara Federal. Trabalhou, por fim, na gestão Hildon Chaves.





05) Ramon Cujuí (PT);

Servidores público escolhido pela legenda a fim tentar a sucessão em Porto Velho.

06) Coronel Ronaldo (Solidariedade);

Ocupou o Comando-Geral da Polícia Militar (PM/RO) nas gestões de Confúcio Moura e Marcos Rocha.



07) Fabrício Jurado (DEM);

É advogado e apresentador de televisão. Saiu do Novo para disputar pelo DEM, do senador Marcos Rogério e Rodrigo Maia.

08) Samuel Costa (PCdoB);

Professor e ativista social.

09) Eyder Brasil (PSL);

Deputado estadual e sargento do Exército Brasileiro.

10) Coronel Chrisóstomo (PSL);

Deputado federal e coronel do Exército Brasileiro.

11) Edgar do Boi (DC);

Atual vice-prefeito.

12) Anderson Pereira (PROS);

Sindicalista e atual deputado estadual.

13) Breno Mendes (Avante);

Advogado criminalista e ativista em prol dos direitos do consumidor.

14) Rui Motta (PDT);

Procurador da Assembleia Legislativa (ALE/RO)

15) Mauro Nazif (PSB);

Deputado federal e ex-prefeito de Porto Velho.

16) Pimenta de Rondônia (PSOL);

Empresário e dirigente partidário.

17) Cristiane Lopes (Progressistas);

Vereadora de Porto Velho.

E ainda:



18) Hildon Chaves (PSDB) à reeleição;

Atual prefeito.

19) Maurício Carvalho (PSDB);

Empresário, médico e vereador.

20) Mariana Carvalho (PSDB);

Deputada federal.

21) Alan Queiroz (PSDB);

Dentista e vereador.

22) Léo Moraes (PODEMOS);

Deputado federal.

23) Leonel Bertolini (PTB);

Ex-secretário municipal.

24) Edvaldo Soares (PSC);

Apresentador, radialista.

25) Ted Wilson (PRTB);

Ex-vereador e ex-secretário municipal.

26) Hermínio Coelho (PV);

Ex-presidente da Câmara de Porto Velho e da Assembleia Legislativa de Rondônia.

