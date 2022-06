Prata da casa, novo superintendente do Sebrae iniciou como estagiário na instituição

Em razão do pedido de afastamento de Daniel Pereira do cargo de diretor superintendente do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Rondônia (Sebrae), o diretor técnico da instituição, Samuel Almeida, assume interinamente o Sebrae em Rondônia acumulando as duas funções.

Samuel é casado, pai de um casal de filhos, administrador, pós-graduado em Transformação Digital pela PUC/RS e tem uma grande relação com o Sebrae. Ingressou nas fileiras da instituição jovem, como estagiário. Foi galgando posições dentro da entidade, conquistado respeito entre os colegas, e logo se aproximou do Sebrae Nacional, já como gerente da Unidade de Gestão Estratégica. Tal relacionamento o gabaritou a ser nomeado como interventor da Unidade do Sebrae de Rondônia em 2014 e, posteriormente, sendo efetivado como diretor técnico da instituição. Em 2018, foi eleito de maneira quase unânime para o mesmo cargo, referendando a confiança que os conselheiros estaduais do Sebrae depositavam em seu trabalho à frente da área técnica, sempre focado na excelência na gestão e no atendimento ao cliente.

Samuel foi o grande responsável por levar o Sebrae em Rondônia à transformação digital, mesmo antes da pandemia provocada pelo novo coronavírus. Já estava no planejamento do Sebrae em Rondônia a busca pela inovação e tecnologia aplicadas aos pequenos negócios, ainda que muitos as achem distantes de nossas realidades.

“É preciso estar preparado para o que vem pela frente. Defendo não mais buscarmos modelos de inovação e tecnologia, mas sim nós sermos fontes de novos modelos de negócios, novas estratégias e tecnologias”, diz Samuel.

Foi com essa proatividade e uma grande dose de ousadia que ele idealizou o Conecta Sebrae – Agrolab Amazônia, por exemplo. Em plena pandemia, com a ausência de eventos presenciais, o Sebrae em Rondônia lançou mão dos eventos remotos. Foi um sucesso, em especial a Agrolab Amazônia, que acabou sendo um marco na realização de eventos digitais voltados para o agronegócio da Amazônia.

Samuel, ao longo dessas mais de duas décadas de atuação em prol dos pequenos negócios, tem aliado a questão técnica com a capacidade de diálogo e vem agregando parceiros para desenvolver estratégias cada vez mais assertivas para beneficiar o pequeno empreendedor na ponta, junto à geração de mais negócios.

Samuel assume interinamente a Superintendência do Sebrae com a bagagem de anos dentro do Sistema Sebrae, se gabaritando como poucos em todas as Unidades do Sebrae no país por conhecer a fundo os caminhos para contribuir com o desenvolvimento do Brasil. “Nos últimos anos, o Sebrae em Rondônia vem construindo uma reputação sólida, especialmente no que se refere à administração e aplicação adequada dos recursos que nos chegam. Atuaremos ainda mais com segurança, integridade e dentro do que rege o compliance, atuando dentro de nossas normas para continuar a promover a transformação dos pequenos negócios em Rondônia”, concluiu Samuel.

