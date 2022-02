Prazo para pagamento do IPTU com 10% de desconto encerra na segunda-feira (28), em Porto Velho

O prazo para o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares (TRSD) com o desconto de 10% está chegando ao fim. Os contribuintes que desejam aproveitar o benefício têm até a próxima segunda-feira (28) para efetuar o pagamento integral do tributo.

Após essa data, os impostos serão fixados no valor integral, sem multa e sem juros, até o dia 31 de março. As taxas podem ser pagas em qualquer rede bancária, inclusive pela internet e os valores podem ser consultados no site da Secretaria Municipal de Fazenda (Semfaz).

Os contribuintes que não têm acesso à internet, ou que priorizam o atendimento presencial, podem solicitar a 2ª via do carnê em um dos pontos de atendimento espalhados pela cidade.

Na zona Leste, o atendimento acontece das 8h às 14h, no Centro de Artes e Esportes Unificados (Praça CEU), localizado na rua Antônio Fraga Moreira com Benedito Inocêncio, bairro JK.

Na zona Sul, o ponto de apoio funciona na Biblioteca Viveiro das Letras, situada na avenida Jatuarana, nº 5068, bairro Cohab, também de 8h às 14h. Já na zona Norte, o atendimento acontece no Tudo Aqui do Porto Velho Shopping, das 10h às 20h.

O atendimento, por fim, também ocorrer no Centro, na própria sede da Semfaz, localizada na avenida Sete de Setembro, nº 744, próximo a rua Júlio de Castilho, das 8h às 14h.

Renata Beccária Foto: Wesley Pontes