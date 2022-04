Prazo para rendição em Mariupol expira e Ocidente promete mais armas

O mais recente ultimato da Rússia aos combatentes ucranianos em Mariupol expirou nesta quarta-feira (20), sem nenhum sinal de rendição em massa, enquanto Moscou avança com sua ofensiva no Leste e governos ocidentais prometem à Ucrânia mais ajuda militar.

Milhares de tropas russas, apoiadas por artilharia e barragens de foguetes tentam avançar no que as autoridades ucranianas chamam de Batalha de Donbas – esforço final de Moscou para tomar duas províncias do Leste que reivindica em nome dos separatistas.

A invasão russa, de quase oito semanas, não conseguiu capturar nenhuma das maiores cidades da Ucrânia. A Rússia foi forçada a se retirar do Norte do país depois que um ataque a Kiev foi repelido no mês passado, mas enviou tropas de volta para ofensiva no Leste que começou nesta semana.

O maior ataque a um Estado europeu desde 1945 levou quase 5 milhões de pessoas a fugir para o exterior e reduziu cidades a escombros.

Nas ruínas de Mariupol, local dos combates mais pesados ​​da guerra e da pior catástrofe humanitária, a Rússia estava atacando o último reduto ucraniano importante, a siderúrgica Azovstal, com bombas destruidoras de bunkers, disse Kiev. A Ucrânia afirma que centenas de civis estão abrigados na fábrica.