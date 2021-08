Pré-candidato à presidência da OAB/RO Márcio Nogueira lança Movimento Juntos pela Advocacia

O pré-candidato à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Rondônia, Márcio Nogueira, lança nesta terça-feira (10/8) o Movimento Juntos Pela Advocacia no município de Jaru, a 292 quilômetros de Porto Velho. Ele também se reunirá com representantes da advocacia local.

A iniciativa tem o objetivo de construir coletivamente propostas para fortalecer a OAB/RO e torná-la mais acessível a todos os advogados e advogadas, mais próxima da sociedade e mais focada em ampliar investimentos em inovação e tecnologia.

Esta será mais uma etapa dos encontros de Márcio Nogueira com lideranças do interior do estado e com os diversos setores da advocacia rondoniense.

Já aderiram ao movimento diversos advogados e advogadas de Rondônia, em uma demonstração de força do Juntos Pela Advocacia. Lideranças importantes no estado, como o atual presidente da OAB/RO, Elton Assis, e o conselheiro federal da OAB por Rondônia, Andrey Cavalcante, também já declaram apoio.

“Estou percorrendo nosso estado e ouvindo os diversos setores da nossa categoria para entender as demandas de cada um e construir propostas inclusivas para a advocacia e a sociedade de Rondônia como um todo”, diz Márcio Nogueira.

“Tenho o compromisso de preservar os avanços conquistados nos últimos anos na OAB/RO e seguirei lutando por uma advocacia moderna, inclusiva e capaz de transformar a vida das pessoas”, completa.

Márcio Nogueira tem 40 anos, é advogado desde 2004 e atua na OAB/RO desde 2013. Atualmente, é secretário-geral da Ordem e já presidiu a Comissão de Defesa de Prerrogativas.

Assessoria