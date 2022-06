Pré-candidato ao Governo de Rondônia, Vinícius Miguel excursionou pelo interior em reuniões com lideranças sociais O professor universitário, hoje no PSB, é uma das forças mais significativas no campo da esquerda em relação a potenciais postulantes ao Executivo

Porto Velho, RO – O professor e advogado Vinícius Miguel, hoje no PSB, já anunciou sua pré-candidatura ao Governo de Rondônia.

E iniciou sua incursão pelo interior cumprindo agenda direcionada a encontros com lideranças sociais locais de cada município e dirigentes partidários.

Isto, além de reunir-se com atores políticos organizados e também movimentos de pequenos agricultores.

Miguel excursionou Mirante da Serra, Nova União, Alto Alegre dos Parecis, Santa Luzia, Nova Mamoré, Rolim de Moura, Ouro Preto d’Oeste e Ji-Paraná.

Em cada localidade, além de uma reunião aberta houve um trabalho mais reservado feito com o objetivo de “conscientizar e mobilizar essas lideranças para as eleições falando sobre eventuais missões na futura disputa, caso seu nome seja confirmado na convenção”.

Vinícius Miguel aproveitou algumas paradas para conceder entrevistas e conversar com jornalsitas. “Também pude trocar experiências com presidente de partidos distintos debatento eventuais alianças ou conversando acerca de outras formas de cooperação”.

Em sua visão, foi um início “interessante”, pois, para ele, foi possível chegar a lugares onde não havia conseguido visitar em períodos anteriores em seus ofícios pela vida pública.

“E a despeito da dificuldade do passado em relação à ausência de possibilidades maiores de conexão, hoje existe robustez tanto no PSB quanto no PT no contexto de projeção e acesso a comunidades, lideranças, movimentos sociais, entidades diversas, enfim. Essa experiência, até agora, vem sendo muito gratificante porque sinto o calor humano, o carinho das pessoas e também suas necessidades”.

Vinícius Miguel passou por duas disputas eleitorais. Na primeira, em 2018, foi o mais votado em Porto Velho, também buscando a cadeira-mor no Palácio Rio Madeira. Ainda assim, ficou de fora no primeiro turno da contenda eletiva; em 2020, pleiteou a sucessão de Hildon Chaves, do PSDB, encerrando sua participação também na fase inaugural em terceiro colocado.

Chaves foi reeleito e Miguel passou por dois postos de sua segunda gestão, à frente da Secretaria Municipal de Integração e Desenvolvimento Distrital (SMD), e, logo depois, sob a titularidade da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SEMAGRIC). É uma das forças mais significativas no campo da esquerda em relação a potenciais postulantes ao Executivo estadual.

Via Rondoniadinamica