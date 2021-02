Preço da cesta básica em Porto Velho teve alta 2,10% % em janeiro 2021, Dados disponibilizados pelo PET

Dados disponibilizados pelo Programa de Educação Tutorial – PET do curso de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Rondônia – UNIR.

O preço da cesta básica no mês de janeiro ficou em R$ 456,77, ocorrendo uma alta de 2,10% na comparação com o mês de dezembro, quando a cesta custava R$ 447,36. No acumulado dos últimos doze meses há um aumento nos preços de 22,77%. A cesta básica custa 24,45% a mais do que em janeiro de 2020.

Dos 12 produtos pesquisados, sete itens apresentaram aumento de preço em janeiro quando comparado com mês de dezembro:

Manteiga: 16,72%

Carne: 7,36%

Farinha: 7,24%

Café: 4,42%

Pão: 3,02%

Açúcar: 1,70%

Arroz: 0,51%

Os produtos apresentaram queda de preço no mês de janeiro:

Banana: -6,84%

Tomate: -4,01%

Óleo: -4,99%

Feijão: -3,85%

Leite: -0,56%

Comparação com janeiro de 2020

Todos os produtos pesquisados tiveram aumento em seus preços em relação a janeiro de 2020:

Óleo: 92,05%

Arroz: 60,08%

Carne: 42,75%

Leite: 40,62%

Banana: 34,58%

Feijão: 19,82%

Café: 18,87%

Açúcar: 18,25%

Manteiga: 16,26%

Farinha: 3,97%

Pão: 2,75%

Tomate: 0,05%

Os doze produtos da que compõem a cesta básica são pesquisados em diversos estabelecimentos comerciais da cidade de Porto Velho.

Via assessoria/UNIR