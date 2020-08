Preço da gasolina fica estável pela 2ª semana seguida em Porto Velho

O preço médio da gasolina se manteve estável pela segunda semana seguida nos postos de Porto Velho, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Em pesquisa divulgada no dia 8 de agosto, o litro da gasolina era comercializado por uma média de R$ 4. Já no levantamento do último sábado (15) não houve recuo ou aumento no preço do litro, sendo comercializando ainda por R$ 4.

Já o diesel teve um reajuste no valor médio entre uma semana e outro, quando o valor saiu de R$ 3,49 para R$ 3,50 (uma elevação de 0,28%).

Porém o etanol foi o combustível com maior aumento para o motorista da capital portovelhense. O preço médio do litro subiu de R$ 3,42 para R$ 3,44 (crescimento de 0,58%).

Os valores são uma média calculada pela ANP com dados coletados em postos em diversas cidades pelo país. Os preços, portanto, variam de acordo com a região.

Preço nas refinarias

Na quinta-feira (13), a Petrobras anunciou um aumento os preços do diesel em 2% e os da gasolina em 4% em suas refinarias.

Foi o sexto movimento consecutivo de alta do diesel. O combustível mais consumido do Brasil tem avançado desde o final de maio, de acordo com dados compilados pela Reuters.

