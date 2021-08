Preços do boi gordo e suíno em queda. Frango estável nesta quarta-feira (11) Em Goiânia (GO), a arroba do boi gordo é vendida a R$ 300,50 e em Cuiabá (MT), a R$ 294,50

Em Goiânia (GO), a arroba do boi gordo é vendida a R$ 300,50 e em Cuiabá (MT), a R$ 294,50

O preço da arroba do boi gordo teve queda de quase 1% nesta quarta-feira (11), em São Paulo, sendo comercializada a R$ 316,45. Em Belo Horizonte (MG), o preço da arroba do boi gordo está estável com venda a R$ 308,50. Em Goiânia (GO), a arroba do boi gordo é vendida a R$ 300,50 e em Cuiabá (MT), a R$ 294,50.

O preço do quilo do frango congelado está estável sendo comercializado em São Paulo a R$ 8,03. Em Santa Catarina o preço do quilo do frango congelado é cotado a R$ 7,60, e a R$ 7,80 em Porto Alegre.

O preço da carcaça do suíno teve queda de quase 0,5%, em São Paulo, com venda a R$ 10,28 o quilo. No Paraná, a carcaça do suíno é comercializada a R$ 10,10 e em Santa Catarina, a R$ 10.

Os valores são do Canal Rural e Cepea.