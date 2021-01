Prefeito confirma que Porto Velho não terá Carnaval

O prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves (PSDB) confirmou na manhã desta quinta-feira (14), que não haverá comemorações carnavalescas no Município no próximo mês de fevereiro. A decisão do prefeito já estava tomada desde o ano passado, quando a Prefeitura divulgou a lista de feriados e pontos facultativos na cidade e não incluiu a folia nas datas em que comércio e órgãos públicos devem fechar.

Na lista do Estado também não haverá feriados ou ponto facultativo no Carnaval, mas da União sim.

Em comunicado divulgado pelas redes sociais, Hildon disse que o momento atual não comporta festividades e sim “cautela, responsabilidade e amor ao próximo”. Veja a lista de feriados na cidade durante o ano:

1º de janeiro – sexta-feira – Confraternização Universal (feriado nacional)

04 de janeiro – segunda-feira – Aniversário de Rondônia (feriado estadual)

05 de janeiro – terça-feira – Criação do município de Porto Velho (feriado municipal)

02 de abril – sexta-feira – Paixão de Cristo (feriado nacional e municipal)

21 de abril – quarta-feira – Tiradentes (feriado nacional)

1º de maio sábado Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional)

24 de maio – segunda-feira – Dia de N. S. Auxiliadora “Padroeira do Município” (feriado municipal)

03 de junho – quinta-feira – Corpus Christi (ponto facultativo)

04 de junho – sexta-feira – Corpus Christi (ponto facultativo)

07 de setembro – terça-feira – Independência do Brasil (feriado nacional)

02 de outubro – sábado – Criação do município de Porto Velho (feriado municipal)

12 de outubro – terça-feira – Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional)

29 de outubro – sexta-feira – Dia do Servidor Público² (ponto facultativo)

2 de novembro – terça-feira – Dia dos Finados (feriado nacional)

15 de novembro – segunda-feira – Proclamação da República (feriado nacional)

24 de dezembro – sexta-feira – Véspera de Natal (ponto facultativo)

25 de dezembro sábado Natal (feriado nacional)

31 de dezembro – sexta-feira – Véspera de Ano Novo (ponto facultativo)

