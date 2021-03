Prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, assina ordem de serviço para a construção de 269 unidades habitacionais

Mais de R$ 10 milhões serão investidos na reconstrução do conjunto no bairro Socialista

Foi assinada na tarde de segunda-feira (1º), a ordem de serviço orçada em mais de R$ 10 milhões para a retomada da construção de 269 unidades habitacionais na rua Osvaldo Ribeiro, no bairro Socialista, em Porto Velho. Os recursos para conclusão da obra são remanescentes de quatro fontes, sendo três contratos de repasses (FNHIS III, FNHIS IV e FNHIS 2009) e um financiamento do Programa Pró Moradia.Elisângela dos Santos é uma das contempladas

De acordo com o prefeito Hildon Chaves, essa iniciativa vai dar mais dignidade a essas famílias que sairão do aluguel e poderão ter um lar próprio. “Em 10 meses, até o final do ano, é possível que essas famílias possam passar o natal dentro do seu imóvel, da sua residência”, declarou.

Famílias como a da autônoma Elisângela dos Santos, 44 anos, beneficiada com uma das unidades do conjunto habitacional e que vê mais perto o sonho de ter a casa própria. “Eu quero agradecer a força desempenhada pelo prefeito, estou muito grata mesmo, foi uma espera muito grande. Desejo que, em breve, eu possa estar na minha casinha, pois morar de aluguel não é bom”, expressou a futura moradora.

O vice-prefeito de Porto Velho, Maurício Carvalho, também reforçou a importância de concluir a obra do conjunto habitacional e entregar as chaves para as famílias. “Essas moradias representam 269 famílias que terão uma vida melhor. Esse é um dos compromissos da nossa gestão”.

Serviço de limpeza da área começa a ser executadoO senador Marcos Rogério, que esteve presente na cerimônia destacou a importância desta iniciativa da prefeitura de Porto Velho. “Esse é um investimento importante que vai garantir, para os que estão previamente cadastrados, uma moradia digna. Parabéns ao prefeito e sua equipe”.

A assinatura da Ordem de Serviço aconteceu no auditório da Prefeitura de Porto Velho e contou, também, com a presença do secretário-geral de Governo, Fabrício Jurado, e o secretário municipal de Obras, Diego Lage, além de representantes da construtora responsável pela obra e líderes comunitários.

Via assessoria/Prefeitura