Prefeito de Porto Velho Hildon Chaves e primeira-dama, Ieda Chaves apoiam ações de arrecadação de alimentos

O último fim de semana foi marcado pela solidariedade. O prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, e a primeira-dama, Ieda Chaves, apoiaram duas ações de arrecadação de alimentos, organizadas por dois veículos de comunicação da capital.

A primeira parada foi no Porto Velho Shopping, onde pela manhã o Grupo Rondovisão realizou a primeira edição do Allamanda do Bem, uma iniciativa da afiliada do SBT em Rondônia, junto a empresas locais e a comunidade para a arrecadação de cestas básicas.

Na ocasião, a primeira-dama do Município lembrou da campanha “Vacina contra a fome”, iniciativa da Prefeitura que busca arrecadar alimentos nos pontos de vacinação contra a covid-19. “É um dia muito especial, porque somos parceiros de todas as ações que visam o amor ao próximo, principalmente quando sai da palavra e parte para a prática”, afirmou.

Já pela tarde, a participação foi no Dia do Bem, iniciativa da afiliada da Rede TV no Estado, que também busca arrecadar alimentos para famílias que enfrentam algum grau de insegurança alimentar. “Desde o início da pandemia, a campanha Vacina Contra a Fome, liderada pela primeira-dama, já doou mais de 10 mil cestas básicas a famílias carentes, por isso, não poderíamos deixar de apoiar todos os eventos que tenham este mesmo ideal”, afirmou o prefeito.

Primeira-dama do Município lembrou da campanha “Vacina contra a fome”Para Ismael Souza, diretor da TV Alllamanda, a iniciativa busca somar forças junto à Prefeitura no combate à insegurança alimentar. “Nosso objetivo é unir forças. Entendemos que nós, enquanto iniciativa privada, podemos colaborar com o Município no combate à fome. Esse tipo de doação ajuda a melhorar o dia a dia de muitas famílias”, explica o diretor.

Juntas, as duas emissoras arrecadaram toneladas de alimentos que serão destinados às instituições sociais e iniciativas que atendem a famílias carentes.

A população também pode ajudar no combate à insegurança alimentar, doando alimentos não perecíveis nos pontos de vacinação contra a covid-19: Escola do Legislativo, das 9h às 16h, e no Porto Velho Shopping, das 14h às 21h.

Via Assessoria