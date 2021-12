Prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves inaugura decoração natalina com árvore de 30 metros de altura

Prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves inaugura decoração natalina com árvore de 30 metros de altura Estrada de Ferro Madeira-Mamoré foi aberta temporariamente para programação de Natal. Decoração ficará aberta ao público das 17h às 22h

Complexo da EFMM recebeu decoração interativaMuitas luzes e interação entre as famílias. Na noite de domingo (5), foi aberta oficialmente a temporada de festividades natalinas pela Prefeitura de Porto Velho. A cerimônia de acendimento das luzes ocorreu no Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré (EFMM), com a presença de autoridades e populares.

Segundo o prefeito da capital, Hildon Chaves, a programação foi montada com muito carinho e amor para atender as expectativas da população para momentos de lazer e integração familiar.

“Nós restringimos a iluminação este ano por conta dos gastos com a pandemia. Por isso, focamos no Prédio do Relógio, Mercado Cultural e aqui na Estrada de Ferro, que funcionará das 17h às 22h, até 06 de janeiro. Os pontos escolhidos são considerados acessíveis a toda população e estão na região central da cidade”, disse.

Hildon acrescentou ainda que, ao promover as atrações natalinas, há a certeza de reacender a cada dia a esperança de dias melhores. “Se Deus quiser o ano que vem será de muita paz e prosperidade e, sobretudo, muita felicidade à população”.

ESPAÇOS INTERATIVOS

A população terá à disposição, gratuitamente, durante os próximos 30 dias, pontos de luz, túnel iluminado, árvore de Natal com 30 metros de altura, enfeites e caixas de presentes em tamanhos gigantes no Complexo da EFMM. O acesso é pela entrada principal, na Avenida Farquar.

“É o momento certo. Agora, é paz e luz para renovar os votos para o ano de 2022. As pessoas podem vir visitar, sem aglomeração, o espaço lindo e muito bem iluminado. Estamos juntos neste momento atuando com toda uma questão logística. A população realmente prestigia e já tem aprovado o trabalho que foi feito”, disse a secretária de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), Glayce Bezerra.

FESTIVIDADES

A abertura das festividades contou com a apresentação da Orquestra Villa-Lobos. O maestro Marcelo Yamazaki Carvalho disse que o evento é um marco, pois desde 2019 não havia uma apresentação pública. “É uma honra para nós estarmos aqui na EFMM. Espero que vocês sintam os detalhes dos sonhos e gostem”, disse ao público presente. O maestro falou sobre a contribuição dos acadêmicos de bacharelado em música da Faculdade Metropolitana de Porto Velho na atividade.

PROGRAMAÇÃO

No próximo dia 10, a partir das 19h, haverá a apresentação de coral das crianças da rede municipal de ensino, Fanfarra Águias Negras e Banda Cemace, também na EFMM.

No dia 11, as apresentações acontecem na Praça Aluízio Ferreira. Vão subir ao palco o Ballet da Praça CEU, Coral Cantadô e Banda Cemace, com início às 18h.

REGISTROS

O evento de inauguração da decoração natalina contou com a presença do secretário de Governo, Fabricio Jurado, do adjunto, Devanildo Santana. Além deles, houve o trabalho e empenho dos presidentes da Empresa de Desenvolvimento Urbano de Porto Velho (Emdur), Gustavo Beltrame, e da Fundação Cultural de Porto Velho (Funcultural), Márcio Miranda.

Por Assessoria/Prefeitura