Prefeito de Rolim de Moura Aldo Júlio enaltece parceria com governo do estado

Aldo Júlio destacou que o governador tem sido muito receptivo aos projetos de Rolim de Moura e tem declarado que fará o possível para que estado realiza ações em parceria com o município e Rolim de Moura volte ao caminho do desenvolvimento

O lema de buscar parcerias para o desenvolvimento de Rolim de Moura tem sido a tônica do prefeito de Rolim de Moura (RO) Aldo Júlio que tem se esforçado em visita a parlamentes e a autoridades de outras esferas para que as coisas possam caminhar dentro do poder púbico e garantir melhorias na gestão municipal.

Nesta terça-feira, 28, o prefeito lembrou que a prioirdae neste momento são ações para combate a Covid-19 e tentar diminuir o número de vítimas, pois a pandemia deixou um rastro de destruição de vidas, abalos psicológicos, e os servidores se esforçando demais, porém esgotados, mesmo com as dificuldades nossa equipe não para. Recentemente fizemos o Drive-Thru e estamos nos organizando para fazer outro.

Neste momento quero agradecer ao governo do estado na pessoa do Governador Coronel Marcos Rocha do nosso vice-governador José Jodan, que entenderam a necessidade e enviaram 10 cilindros de Oxigênio para o nosso hospital municipal, pois o consumo diário tem sido grande e estamos nos esforçando para que não falte oxigênio para nossos pacientes e a parceria é que venha mais oxigênio.

Aldo destacou que o governador é uma pessoa séria, que quer o melhor para Rondônia e já foi estabelecida uma parceria para que as avenidas Norte Sul e 25 de Agosto sejam recuperadas totalmente pelo estado, por meio do DER e da Usina de Asfalto nos próximos dias.

O prefeito lembrou que o estado já contribuiu, pois a usina de asfalto forneceu para o município para a realização da “Operação Tapa Buracos” a massa asfáltica de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) e maquinários para recuperação das vias”.

Via assessoria/prefeitura