Prefeito diz que Porto Velho estar avançando em várias obras de drenagem e asfalto

A Prefeitura de Porto Velho está dando uma cara nova ao bairro Lagoinha, localizado na zona Leste da cidade. Estão em fase de conclusão as obras de tapa buracos, regularização de base, drenagem, limpeza de canais e asfalto, resultado de mais um trabalho da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Serviços Básicos (Semisb), através da Subsecretaria de Obras e Pavimentação (Suop).

“Estamos avançando em várias obras, e as de drenagem, um serviço que passa despercebido pela população, mas que desempenha papel importante para o bom funcionamento da cidade, principalmente no período do inverno”, destacou o prefeito Hildon Chaves.

No bairro Lagoinha já se pode ver o clima de expectativa dos moradores pelo fim das obras que tiveram início em janeiro. Foram realizados desobstrução de canal na rua Itajaí, canal do Tancredo Neves e encascalhamento nas ruas Dois Irmãos, Botafogo e rua Palmeiras.

Já a drenagem com assentamento de turbo armco foi feita nas ruas Maria Natmaer, Negreiros com rua Sebastião Soares e a retirada de entulhos aconteceu na rua Cará com rua Piramutaba.

Na semana passada mais duas ruas foram beneficiadas: Nova Esperança e Esperança, que receberam a base para a pavimentação asfáltica. Já a rua Negreiros contou com o trabalho de drenagem e construção de boca de lobo. Outro ponto foi a rua Ipu, contemplada com drenagem (assentamento de manilhas). O serviço de drenagem (assentamento de manilhas) também ocorreu na rua Maria Natmaer e Francisca Guimarães, onde foram assentadas 20 manilhas e realizada a limpeza 40 metros de vala.

Dando seguimento aos trabalhos, a Semisb dará início esta semana a preparação de base para iniciar o serviço de pavimentação asfáltica. Estão na programação 16 ruas: Sebastião Soares, João Paiva, Sem Nome 23, Ubajara, Francisco Guimarães, Citrino, Iguatu, Crateús, Padre Cícero Morada Nova, Nova Esperança, Cedro, Ipú, Buquê, Ana Caucaia e Ana Sobral.

A Suop também vai beneficiar com base para asfalto as ruas: Ana Caucaia, Ana Sobral, Nova Esperança e rua Esperança; com drenagem e assentamento de manilha a rua Buquê com rua Ana Sobral e a rua Ipu.

Bairro Lagoa

O prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, assinou na última sexta-feira (10), a ordem de serviços para realização de obras de drenagem e asfaltamento de 10 km de ruas no bairro Lagoa, também na região Leste da Cidade. O bairro sempre foi um dos mais atingidos por alagamentos no inverno amazônico, devido à falta de meios para o escoamento das águas pluviais.

A atual gestão está fazendo o maior investimento da história de Porto Velho em infraestrutura viária. Vários bairros relegados a décadas de esquecimento estão tendo sua importância resgatada.

“Moradores de bairros como Flamboyant, Conceição, Lagoinha, Lagoa, Teixeirão e outros, já tinham perdido as esperanças. Após décadas de abandono estavam resignados, acreditavam que a sina seria viver na lama durante o inverno amazônico e na poeira no verão. Nós estamos mudando essa percepção e provando que com responsabilidade administrativa, criatividade, bom relacionamento com a bancada federal e uma gestão austera é possível fazer muito com pouco”, destacou o prefeito Hildon Chaves.

