Prefeito e vereador de Primavera de Rondônia agradecem presidente Alex Redano por investimento de R$ 400 mil

Uma das mais importantes funções de um parlamentar é assegurar investimentos, sejam através de emendas ou de indicações junto ao Executivo, permitindo que ações cheguem aos municípios e a população seja contemplada. O presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos), tem se empenhado para garantir que esses investimentos cheguem aonde é necessário.

É o caso de Primavera de Rondônia, onde o parlamentar assegurou R$ 400 mil em investimentos, que serão aplicados na recuperação de estradas vicinais e na aquisição de tubos de concreto.

E em reconhecimento a esse trabalho, o prefeito Eduardo Bertoletti (Republicanos) e o vereador Lucas Nunes (Republicanos), estiveram nesta semana na Assembleia Legislativa, para agradecer a Redano pela liberação desses recursos. “É um investimento que chega na hora certa e que atende ao que o município precisa: recuperação de estradas e a compra de tubos de concreto. São ações pontuais, que vão nos ajudar muito a levar benefícios à população”, explicou o prefeito.

Já o vereador ressaltou que Primavera ser contemplado com esse volume de recursos, mostra a capacidade de articulação de Redano, além de sua visão municipalista. “Um pedido feito no começo do ano e que prontamente foi atendido pelo presidente Alex Redano, nos municípios onde estão os problemas e que as prefeituras não conseguem atender a toda a demanda sem apoio. Em nome da população de Primavera, agradeço a atenção ao nosso município, na oportunidade o vereador pontuou novas demandas para o município”.

O deputado estadual Cirone Deiró também participou do encontro e reforçou a sua disposição em também trabalhar em parceria com o município de Primavera.

Dos R$ 400 mil que foram destinados a Primavera, já estão na conta os R$ 200 mil para a compra dos tubos de concreto e foram conveniados mais R$ 200 mil para a recuperação de aproximadamente 40 quilômetros de estradas vicinais.

Via ALE-RO