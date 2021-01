Prefeito eleito de Goiânia, Maguito Vilela, morre de covid-19

O prefeito eleito de Goiânia, Maguito Vilela (MDB), morreu na madrugada desta quarta-feira, aos 71 anos, após um longo período de internação por causa de complicações da covid-19. A informação sobre a morte foi confirmada na página oficial do político em uma rede social.

Carreira política

Ele estava licenciado desde a posse, no dia 1º de janeiro, e quem está no comando da capital goiana é o vice-prefeito eleito, Rogério Cruz (Republicanos). Maguito estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 27 de outubro para tratamento do novo coronavírus. Segundo sua assessoria, ele lutava contra uma infecção pulmonar diagnosticada na semana passada. De acordo com o hospital, o emedebista morreu às 4h10. “A família está providenciando o traslado do corpo de São Paulo para Goiás e ele deve ser sepultado em Jataí, sua terra natal. Assim que tivermos mais informações repassaremos”, informou a nota. O último boletim médico divulgado pelo Hospital Albert Einstein, ontem, informava que Maguito Vilela estava sedado para o tratamento de infecção pulmonar grave. Duas irmãs dele — Nelma, 76, e Nelita, 82 — morreram em agosto, vítimas da covid-19. Na época, Vilela prestou homenagem a ambas nas redes sociais e agradeceu a todas as orações e mensagens de apoio recebidas. Ele também se solidarizou com as famílias que perderam entes queridos durante a pandemia. Campanha interrompida pela covid-19 Maguito cumpriu sua agenda de campanha no 1º turno da eleição em Goiânia até que, em 19 de outubro, foi diagnosticado com covid-19. Depois de internado na UTI de um hospital da cidade no dia 26 daquele mês, foi transferido às pressas para o hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde foi intubado duas vezes. No dia 17 de novembro, o então candidato foi submetido a uma traqueostomia, devido ao longo período de intubação. Mesmo internado, Maguito foi eleito no segundo turno em Goiânia, disputado em 29 de novembro, com 277.497 dos votos (52,60% dos votos válidos), contra 250.036 de seu rival, Vanderlan Cardoso (47,40%).Maguito Vilela teve uma longa trajetória na política goiana. Em 45 anos de vida pública, mudou de partido apenas na transição para a democracia, quando trocou a Arena pelo MDB. Além de prefeito eleito, foi vereador, deputado estadual e federal e vice-governador. Ele também ocupou a cadeira de governador de Goiás entre 1995 e 1998 e logo depois foi eleito para o senado federal, de 1999 a 2007. Antes de ser eleito em Goiânia, Maguito foi prefeito de Aparecida de Goiânia, na região Metropolitana da capital, entre 2009 e 2016.