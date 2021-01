Prefeito empossa secretariado para novo mandato

Na manhã desta quarta-feira (6), o prefeito Hildon Chaves e seu vice, Maurício Carvalho deram posse ao secretariado para o exercício do novo mandato 2021/2024. Foram empossados os seguintes secretários, que já faziam parte do mandato anterior: José Luiz Storer Júnior, como procurador geral do município (PGM), Edemir Monteiro Brasil Neto, secretário de Regularização Fundiária, Habitação e Urbanismo (Semur) e seu adjunto Gustavo Nobre de Azevedo; Eliana Pasini, secretária municipal de Saúde (Semusa) e sua adjunta Marilene Penati; Wellen Prestes, secretário de Serviços Básicos (Se musb); Claudi Rocha, secretário de Assistência Social e da Família (Semasf); João Altair Caetano, secretário municipal de Fazenda (Semfaz), Patrícia Damico, controladora geral do Município (CGM), Basílio Leandro, secretário geral de Governo (SGG) e o adjunto Devonildo Santana; Ivonete Gomes, secretária municipal de Esportes e Lazer (Semes) e o adjunto Edilson Pacheco Pinheiro; Rosineide Kempim, secretária municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos (Semesc); Luiz Cláudio Pereira Alves, secretário de Agricultura e Abastecimento (Semagric); Glayce Anne Barros de Souza Bezerra, secretária de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur); Alexey da Cunha, secretário de Administração (Semad) e sua adjunta Ana Cláudia Magalhães; Valéria Jovânia da Silva, superintendente municipal de Gestão de Gastos Públicos (SGP); Guilherme Marcel Gaiotto Jaquini, superintendente municipal de Licitações (SML); Ivan Furtado, diretor presidente do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais (Ipam) e Luiz Guilherme Erse da Silva, secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão (Sempog).

Os novos secretários e superintendentes empossados são: Diego Andrade Lage, secretário de Obras e Pavimentação (Semob) e seu adjunto Diego Muniz – no mandato anterior a Semob era subsecretaria e agora se tornou secretaria -; Gláucia Lopes Negreiros, secretária municipal de Educação (Semed) – era adjunta e agora se tornou secretária titular da pasta; Mauro Ronaldo Flores, secretário municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran) e o adjunto Victor de Oliveira Souza; Álvaro Mendonça, secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), que também era subsecretaria e agora é secretaria; Saulo Roberto Faria do Nascimento, superintendente de Tecnologia da Informação e Pesquisa, uma nova superintendência criada pela Prefeitura; Márcio Miranda, presidente da Funcultural; Vinicius Raduan Miguel, superintendente municipal de Integração e Desenvolvimento Distrital, uma nova superintendência criada e Edemilson Lemos, diretor presidente da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano (Emdur).

O secretário do Planejamento, Luiz Guilherme Erse fez agradecimentos ao prefeito e ao vice, em nome de todos os secretários. “É muito bom trabalharmos com um governo que respeita o seu mandato, um governo que é transformador, um governo que acredita no seu secretariado e a ele democratiza a liberdade de operacionalização”, destacou.

Maurício Carvalho agradeceu a parceria com o prefeito. “Eu agradeço a oportunidade de estar ao seu lado para administrar nossa cidade. É um momento de emoção estar aqui ao seu lado prefeito, e ao lado de todos os secretários. Eu quero desejar sucesso e que Deus abençoe todos aqui presentes e que a gente possa cada vez mais desenvolver um município melhor. Prefeito Hildon tenha certeza que estarei aqui ao seu lado e que Deus nos abençoe e vamos juntos e que sejam todos bem-vindos”.

O prefeito Hildon Chaves falou sobre as expectativas para a posse dos secretários para o novo mandato. “A imensa maioria dos secretários permaneceram, nós fizemos algumas alterações estruturais especialmente dentro da Secretaria Geral de Governo que vai nos permite um controle maior daqui pra frente. Porque hoje, dentro de um mandato decorrente uma reeleição, a responsabilidade é muito maior e o nosso compromisso com o programa de asfaltamento será retomado em breve. Vamos trabalhar muito na questão do saneamento básico em especial água e esgoto para Porto Velho”.

