Prefeito Hildon Chave recebe representantes dos taxistas e ouve propostas sobre táxi compartilhado

Representantes dos profissionais taxistas de Porto Velho foram recebidos em audiência pelo prefeito Hildon Chaves, na terça-feira (27). Os trabalhadores apresentaram demandas e defenderam um amplo debate para regulamentar o serviço de táxi compartilhado.

Participaram da audiência representações de associações que atuam no Aeroporto Internacional, na Rodoviária, no serviço comum de táxi e no táxi compartilhado.

O prefeito destacou que a parceria com a categoria é importante para garantir a legalidade e segurança no serviço prestado à população. “As medidas tomadas pela Prefeitura combatem fortemente o transporte pirata de passageiros. Mas, precisamos do apoio dos representantes da categoria para construir um novo caminho e garantir segurança aos usuários do serviço”, disse o prefeito.

Na reunião foi tratada também a viabilidade da regulamentação do táxi compartilhado, modalidade que ainda não é reconhecida no Município. O assunto será objeto de novos debates e estudos.

“A sociedade tem um grande respeito pela categoria dos taxistas. E é com o apoio desses profissionais que a Prefeitura continuará a construir o caminho para manter, de forma efetiva, o transporte da capital”, finalizou o prefeito.

Via Pedro Bentes / SMC