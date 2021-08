Prefeito Hildon Chaves abre ano letivo presencial com 100% dos profissionais da Educação já imunizados

Professores, técnicos e alunos serão recebidos de forma escalonadaAs aulas presenciais na rede municipal retornaram nesta segunda-feira (16), com atenção aos protocolos sanitários relacionados à pandemia de Covid-19. O ato oficial que simbolizou a volta dos alunos aconteceu na Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio Ferreira da Silva, no bairro São Cristóvão.

Com as adequações executadas nas escolas, professores, técnicos e alunos, a partir de agora, serão recebidos de forma escalonada.

A mudança atende aos critérios estabelecidos no Plano de Retorno às Aulas Presenciais, elaborado por um Comitê de Planejamento e Decisão, desde 2020, sob coordenação da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

“Hoje é um dia de festa. Estamos retomando as nossas aulas presenciais após muito planejamento. Tudo foi feito para que tenhamos toda segurança para atender as equipes de profissionais e alunos”, disse o prefeito Hildon Chaves ao abrir o ano letivo presencial. Ele disse ainda que 100% dos profissionais da Educação já estão imunizados com as duas doses.

“Sou um apaixonado pela educação e me sinto muito feliz, neste momento, ao ver a criançada voltando ao ambiente escolar. Infelizmente, temos passado por tempos muito difíceis”, acrescentou Hildon Chaves.

PLANEJAMENTO

Prefeito abriu oficialmente o ano letivo presencialA Semed providenciou demarcações no piso, totens de álcool em gel e líquido, termômetros, tapetes sanitizantes, máscaras aos alunos e profissionais das escolas, instalação de pias e organização com o distanciamento entre as cadeiras. Além disso, os alunos receberam novos uniformes.

“Estamos muito felizes com a volta dos alunos. A rede municipal inicia o atendimento presencial de forma gradativa, após um longo período de distanciamento dos estudantes”, disse a secretária da Semed, Gláucia Negreiros.

Para a chegada deste momento, reuniões estratégicas com toda a equipe das escolas e pais foram feitas para dar as orientações necessárias. Os pais que não se sentirem confortáveis, podem seguir com os seus filhos na modalidade de Ensino à Distância (EaD), pela plataforma Escola Virtual.

Sobre o retorno, a diretora da escola municipal Antônio Ferreira da Silva, professora Andrea Valéria Fernanda Batista, não escondeu a emoção: “Há um ano e meio esperávamos pelo retorno. Queríamos ver os rostinhos deles e a alegria de cada um. Ainda não podemos acolher com o abraço, mas o retorno é muito positivo”, disse.

Via Etiene Gonçalves / SMC