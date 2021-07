Prefeito Hildon Chaves acompanha obras no bairro São Francisco e ouve moradores

Asfaltamento na avenida Calama, e serviços diversos no bairro Igarapé, também estão garantidos

Nesta segunda-feira (5), o prefeito Hildon Chaves acompanhou o andamento das obras no bairro São Francisco, onde seis quilômetros de ruas já foram asfaltados. Outros 24 quilômetros também serão pavimentados. Nestes serviços, são utilizados recursos próprios do município.

“Vamos continuar a todo vapor. A população do nosso município precisa e terá sempre a nossa melhor atenção”, disse o prefeito durante a inspeção, acompanhado do vice-prefeito Maurício Carvalho, da deputada federal Mariana Carvalho e do secretário municipal de Obras, Diego Lage.

Para o vice-prefeito, trata-se de uma obra de grande importância que está em andamento no início da segunda gestão do prefeito Hildon Chaves: “Isto demonstra o compromisso da Prefeitura com a população de todas as regiões da cidade”.

Na avaliação da deputada Mariana Carvalho, as obras trazem esperança de dias ainda melhores para os moradores dos bairros São Francisco e Mariana, que querem ver as ruas asfaltadas. “Fui vereadora e sempre acompanhei as reivindicações dos moradores. O sonho está se tornando realidade”, destacou.

AGRADECIMENTOS

O prefeito foi recebido com alegria e manifestações de agradecimento pelos moradores. Dona de um pequeno comércio na rua Chico Mendes, Cátia Cassiano Soares relatou que mora no bairro há 20 anos, mesmo tempo em que aguardava ansiosamente pelo asfalto: “A poeira acabou, está maravilhoso”, disse com empolgação.

João de Deus Andrade, que mora na rua Barão do Amazonas, também demonstrou gratidão: “O prefeito está de parabéns. Só peço muitas vitórias para ele. É o primeiro a realizar esse serviço”, disse.

OUTROS TRABALHOS

O prefeito anunciou que obras importantes também serão realizadas no bairro Igarapé e na avenida Calama, no trecho de acesso ao residencial Cristal da Calama.

Parte dos recursos destinados para estas obras retornou ao governo federal para aplicação na contenção da pandemia de Covid-19, mas, segundo Hildon Chaves, o compromisso com os moradores será honrado.

Ele afirma que, para o bairro Igarapé, o senador Marcos Rogério destinou emenda parlamentar de R$ 10 milhões. Como a obra vai custar entre R$ 17 e R$ 18 milhões, a Prefeitura vai arcar com o restante.

Com relação ao asfaltamento da avenida Calama, a Prefeitura vai relicitar a parte da drenagem e fazer o asfaltamento com recursos próprios. No total, serão investidos de R$ 10 a R$ 11 milhões.

Via Augusto Soares / SMC