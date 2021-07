Prefeito Hildon Chaves anuncia a nova faixa etária; começa vacinação para pessoas acima de 28 anos

Pessoas acima de 28 anos com cadastro no SASI já podem receber a vacinaNesta quarta-feira (28), a Prefeitura de Porto Velho começa a vacinar contra a Covid-19 pessoas a partir de 28 anos. O anúncio foi feito pelo prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, acompanhado do vice-prefeito, Maurício Carvalho.

A vacinação de 1ª dose para o público 28+ está sendo feita na Faculdade Fimca mediante cadastro no aplicativo SASI e segue até às 16h. Quem for se vacinar deve apresentar documento pessoal com foto, CPF e cartão do SUS.

Na oportunidade o prefeito afirmou sobre a possibilidade de abaixar ainda mais a faixa etária ao longo da semana. “A nossa determinação é que vacina não volta para a geladeira. Nós queremos a vacina no braço dos portovelhenses”, destacou Hildon Chaves.

“Vacina boa é vacina no braço. E nós não podemos deixar chegar uma terceira onda, precisamos continuar com a economia girando”, afirmou o vice-prefeito.

2º DOSE

Para a 2ª dose o ponto exclusivo é na Faculdade São Lucas, Campus II, também até às 16h.

A aplicação da segunda dose segue na Faculdade São LucasQuem tem anotado no cartão de vacinação retorno para tomar a 2ª dose de AstraZeneca até o dia 30/07, já pode procurar o ponto de vacinação.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) ressalta que neste momento a antecipação para 45 dias é exclusiva para profissionais de educação.

Segundo a Semusa, mais de mil pessoas estão com atraso na segunda dose dos imunizantes AstraZeneca e Coronavac. Outras 9.357 pessoas na faixa de 60 a 64 anos (de um total de 17.934 pessoas) têm anotação no cartão para tomar a 2ª dose até o dia 30/07.

ACOMPANHANTES

Para evitar aglomeração nos pontos de vacinação, a Semusa alerta para que estejam acompanhadas apenas pessoas que necessitem de acompanhamento.

SASI

A população a partir de 18 anos já deve se cadastrar no aplicativo É preciso ter cadastro no SASI para receber o imunizanteSASI e aguardar a chegada de sua faixa etária. No decorrer da semana, novos públicos serão chamados para a vacinação.

1ª DOSE

Local: Faculdade Fimca

Endereço: Rua das Araras, 241, bairro Eldorado

Horário: 9h às 16h

Público: 28+ com cadastro no SASI

2ª DOSE

Local: Faculdade São Lucas, Campus II

Endereço: Rua João Goulart, 666, bairro Mato Grosso

Horário: 9h às 16h

Via Assessoria/Prefeitura