Prefeito Hildon Chaves assina ordem de serviço para reforma do Centro Integrado da Criança e do Adolescente

O prefeito Hildon Chaves assinou, na terça-feira (13), a ordem de serviço para as obras de reforma do Centro Integrado da Criança e do Adolescente (Cica), localizado na Avenida Prefeito Chiquilito Erse (antiga Rio Madeira), zona Norte da cidade. O investimento é de cerca de R$ 320 mil.

Segundo Hildon Chaves, serão feitas pintura, reforma do telhado, piso e rede elétrica. Concluídas as obras, o local voltará a oferecer serviços à comunidade, principalmente, aos jovens de 12 a 17 anos em situação de vulnerabilidade.

“É neste espaço que ocorre o fortalecimento dos vínculos familiares. Trabalhos como a prática esportiva e dança são eficientes para afastar nossa juventude do mau caminho. É por isto que estamos empenhados na restauração do Cica”, destacou o prefeito.

GESTÃO

A gestão do espaço ficará sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf), que tem como foco proporcionar a convivência, formação para a participação cidadã, desenvolvimento do protagonismo juvenil e das habilidades e competências dos jovens assistidos.

O secretário da Semasf, Claudi Rocha, disse que as ações que serão executadas no Cica seguirão pautadas em experiências lúdicas e culturais que viabilizem a expressão, interação, aprendizagem, sociabilidade e proteção social.

“Vamos contribuir com a ampliação das vivências, desenvolvendo o sentimento de pertencimento, em caráter preventivo e proativo no enfrentamento dos aspectos que limitam o desenvolvimento do potencial do nosso público-alvo”, acrescentou.

OPORTUNIDADES

Secretário da Semasf destacou os serviços que serão oferecidos no localDe acordo com a Semasf, no Cica serão oferecidas aulas de violão, flauta, instrumentos de percussão, balé, atividades coletivas e informativas.

OBRA

O projeto da reforma elaborado pela Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos (Semesc) prevê que os serviços serão executados em uma área construída de 812,01 m², pela empresa vencedora do edital de tomada de preços coordenado pela Superintendência Municipal de Licitações (SML).

Participaram da cerimônia de assinatura da ordem de serviço o vice-prefeito Maurício Carvalho, a secretária-adjunta da Semasf, Joelna Holder, e outros coordenadores de serviços.

Fonte: Etiene Gonçalves / SMC