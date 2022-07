Prefeito Hildon Chaves assume presidência do PSDB de Rondônia e põe fim as disputas internas

Prefeito Hildon Chaves assume presidência do PSDB de Rondônia e põe fim as disputas internas O tucano aceitou a missão do diretório nacional e pôs fim a uma guerra pelo controle partidário

O prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, assume nesta semana a executiva estadual do PSDB. Relutante, o tucano aceitou a missão do diretório nacional e pôs fim a uma guerra pelo controle partidário. O deputado estadual Jhony Paixão, recém-filiado à legenda, esteve em Brasília tentando “tomar” as rédeas do PSDB, mas não foi atendido pelos caciques. O ex-presidente Diego Muniz assumiu o cargo através de indicação do vice-prefeito Maurício Carvalho e da deputada federal Mariana Carvalho, mas ambos deixaram o PSDB pelo União Brasil e o Republicanos em busca de espaço nestas eleições. Além de Hildon, devem assumir como tesoureiro Jonathan Pacheco, e como secretário-geral Lindomar Carreiro, atual presidente municipal do PSDB.

Nestas eleições, a exemplo do que ocorreu no plano nacional, o PSDB vem com pouca representatividade. Não lançou pré-candidatos a Governo, Senado e nem à Câmara Federal. Para Assembleia Legislativa, os tucanos construíram uma nominata capaz de eleger apenas um representante, segundo cálculos da atual executiva, cuja vaga estaria entre o médico Dr. Ferreira de Rolim de Moura e o deputado Jhony Paixão.

Por outro lado, o ex-prefeito José Guedes anunciou o lançamento de sua pré-candidatura solo ao Governo de Rondônia, mas ele não tem apoio das bases do partido.

Via Rondoniagora