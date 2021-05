Prefeito Hildon Chaves destaca evolução da agricultura e pecuária em programa nacional de TV

Hildon Chaves diz que o desenvolvimento no setor mantém compromisso com qualidade e sustentabilidade

Prefeito revelou que a agricultura e pecuária seguem em franco crescimentoPorto Velho foi destaque nacional durante entrevista concedida pelo prefeito Hildon Chaves ao Canal Rural, de São Paulo. Ele revelou que a agricultura e pecuária seguem em franco crescimento e que a localização estratégica do município facilita o acesso aos mercados.

Segundo o prefeito, a evolução do setor é resultado de amplo trabalho realizado pela Prefeitura nos últimos anos com a coordenação da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric).

Outros pontos destacados pelo prefeito durante a entrevista foram os recordes de exportação e o compromisso com a sustentabilidade e qualidade.

De acordo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a produção que vem do campo representa 21% do Produto Interno Bruto (PIB) do estado.

A capital segue a mesma direção. Como consequência, as terras estão cada vez mais valorizadas.

“A evolução da produtividade atinge também os grãos, como a soja e o milho. Na pecuária o confinamento é uma prática que também está em expansão. O rebanho bovino é composto, atualmente, por 1,1 milhão de cabeças”, destacou o prefeito, que citou a posição estratégica do município como outro detalhe favorável. “O acesso para outros mercados, inclusive para o exterior, é facilitado”, acrescentou.

Para o desenvolvimento do setor, a Prefeitura de Porto Velho também investe na agricultura familiar. Foram distribuídas gratuitamente 2 milhões de mudas de café de 2017 a 2020, além de transporte de calcário para a correção de solo em pequenas propriedades.

Via assessoria/Prefeitura