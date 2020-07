Prefeito Hildon Chaves e o senador, Marcos Rogério vistoriam obras e anunciam novos investimentos

Na manhã desta terça-feira (8), o prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves e o senador, Marcos Rogério, visitaram diversas obras na capital, após reunião no gabinete. Os dois estiveram na avenida Mamoré, onde está sendo feita drenagem profunda, uma das mais importantes obras para a zona leste; percorreram algumas ruas do bairro Flamboyant que receberam drenagem e asfalto novo recentemente; depois, na BR-364, próximo a entrada da Estrada do Japonês verificaram o asfaltamento das marginais, e, foram ainda na avenida Rio de Janeiro, que recebe atualmente o trabalho de recapeamento de um trecho e pavimentação asfáltica em outro, sentido residencial Orgulho do Madeira.

Segundo o gestor municipal, a Prefeitura de Porto Velho tem atuado com afinco em obras estratégicas em benefício da população. “O investimento neste tipo de estrutura é elevado e o serviço é demorado. Uma obra de drenagem, por exemplo, neste porte [na Avenida Mamoré] foi feito na cidade pelo falecido e então prefeito Chiquilito Erse. De lá para cá, somente na minha gestão é que estamos aplicando recursos e está próxima de ser concluída”, destacou Hildon, ao ressaltar a grandeza da obra de drenagem na zona Leste.

Para Marcos Rogério, obras subterrâneas são aquelas que muitos gestores não querem fazer e, com isso, a população fica prejudicada. “Depois que conclui e passa asfalto por cima ninguém mais vê. Mas, é uma obra que faz diferença e transforma a vida das pessoas. Parabéns pelas obras de saneamento, recapeamento e asfalto novo”, declarou o senador, ao reforçar o alinhamento da gestão municipal com a bancada federal.

Passarelas

O senador rondoniense informou ainda que, solicitou junto ao Departamento de Estradas Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) que priorize os projetos para a construção de cinco passarelas sobre a BR-364, que darão maior tranquilidade e segurança aos pedestres que precisam ir e vir de um lado a outro da rodovia federal.

