Prefeito Hildon Chaves e vice Maurício Carvalho reúnem secretariado para alinhar plano de governo para a Capital

O prefeito Hildon Chaves e seu vice Maurício Carvalho se reuniram com todo o secretariado municipal na manhã desta quarta-feira (13), no Prédio do Relógio, para alinhar as ações prioritárias, de acordo com as estratégias preconizadas no plano de governo para o quadriênio 2021/2024.

Foi o primeiro encontro oficial e o prefeito orientou os auxiliares para que estabeleçam e cumpram as metas propostas e discutidas com a população portovelhense. “Um dia após o segundo turno desmontamos o palanque eleitoral para que sejamos, daqui por diante, até 2024, o prefeito de toda a população, independente de cores partidárias. Ao final desse nosso segundo mandato entregaremos uma cidade muito melhor para se viver. E aqui, todos têm compromisso com esse propósito”, convocou Hildon Chaves.

