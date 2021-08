Prefeito Hildon Chaves incentiva imunização da população contra covid-19 durante Drive Thru Noturno

O estacionamento do Prédio do Relógio, sede da Prefeitura de Porto Velho, se transformou na noite de quarta-feira (25) em uma verdadeira balada durante mais uma edição do drive-thru de vacinação contra a covid-19. Essa foi a 11ª edição do evento, com direito a muita música comandada pelo DJ Rafael Sales. Ao todo, foram aplicadas 3.300 doses de vacina.

Adolescentes com idade a partir de 12 anos, e o público das demais faixas etárias já convocadas, puderam se vacinar e celebrar a imunização que vem avançando na capital e se aproxima de 400 mil doses aplicadas.

A conscientização dos pais foi de extrema importância para o sucesso do evento. Fábio Falcão, que já está prestes a receber a segunda dose do imunizante, fez questão de levar as duas filhas de 13 e 16 anos: “A vacinação é um ato muito importante neste momento em que estamos vivendo, principalmente aos adolescentes, com a propagação do vírus. O prefeito está fazendo um ótimo trabalho. Família toda vacinada, eu já vou tomar a segunda dose em setembro e minha esposa também”, comemorou o empresário.

Isabele Cristina, de 15 anos, sabe bem a importância da vacina. Segundo a adolescente, a imunização dela aconteceu por vontade própria e não como uma obrigação imposta pelos pais. “Eu vim pra tomar a vacina porque é importante para proteger a todos, meus amigos da escola, eu vim porque quis e não porque minha mãe me obrigou. Essa pandemia tá matando muita gente, então eu vim aqui pra tomar a minha vacina. Na minha casa todo mundo já se vacinou, meu pai, minha mãe, meus irmãos, todo mundo. To muito feliz”, contou a estudante.

O prefeito Hildon Chaves acompanhou o drive-thru e pediu paciência ao público já que a ação gerou filas de veículos e a pé. “A dinâmica de hoje é um pouco diferente, são famílias inteiras se vacinando, são porto-velhenses celebrando a vida e vindo tomar a vacina. Eu tenho certeza que juntos vamos vencer essa batalha e cada um de nós somos responsáveis por essa vitória”, disse ele comemorando os recordes da semana, como os números da terça-feira, quando foram contabilizadas quase 10 mil doses aplicadas.

Também estiveram presentes o vice-prefeito, Maurício Carvalho, a deputada federal Mariana Carvalho, e as secretarias de saúde do município, Eliana Pasini e Marilene Penati.

BALANÇO

Ao longo de toda a quarta-feira, 9.233 doses foram aplicadas em Porto Velho pelas equipes da Divisão de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa):

São Lucas: 2.460

Porto Velho Shopping: 3.269

Drive-thru: 3.300

Saúde Itinerante: 204

VACINA CONTRA A FOME

Assim como nas demais edições, o drive-thru mais uma vez foi ponto de coleta da campanha Vacina Contra Fome, que tem como objetivo arrecadar alimentos não perecíveis para posterior doação a famílias carentes. Idealizadora do projeto, a primeira-dama do município, Ieda Chaves, esteve no local aplicando vacinas e sensibilizando a todos para que colaborem.

“Os adolescentes estão de parabéns, estão mais conscientes do que os adultos, hoje estão chegando mãe e filho, ainda bem que estão vindo. Não podemos esquecer também da Vacina contra a Vice-prefeito aproveitou para receber a segunda dose da vacinaFome, a vacina está avançando bastante, e se Deus quiser retomaremos cada vez mais a economia, mas ainda tem muita gente precisando, então quem quiser e puder doar, estamos aguardando em todos os postos de vacinação”, concluiu Ieda.

AGENDA

A vacinação segue nesta quinta-feira (26) em dois pontos fixos, o Porto Velho Shopping, das 10h às 19h, para primeira e segunda dose, e o Centro Universitário São Lucas II, de 9h às 16h, exclusivo para segunda dose. São necessários documento oficial com foto, cadastro no SASI, e cartão de vacinação no caso de segunda dose. Paralelo aos pontos fixos, a Semusa continua com a imunização de forma itinerante, e nesta quinta leva a vacina até a Brasil Distribuidora, na rua da Beira, nº 7661, bairro Lagoa, para atendimento específico de colaboradores do local.

Via Assessoria/Prefeitura