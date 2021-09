Prefeito Hildon Chaves participa de lançamento do Instituto Amazônia +21 que tem apoio da Prefeitura de Porto Velho

Instituto Amazônia +21 mobiliza ações em torno da promoção de negócios sustentáveisA Prefeitura de Porto Velho esteve presente no lançamento do Instituto Amazônia +21, voltado para o desenvolvimento sustentável e inovação no Norte do Brasil. O evento foi realizado no final da tarde de terça-feira (21), no auditório da Federação das Indústrias do Estado de Rondônia (Fiero), que é idealizadora do projeto.

O prefeito Hildon Chaves participou através de mensagem em vídeo no início da solenidade, destacando a importância da iniciativa e a contribuição da Prefeitura para que o Instituto Amazônia +21 se tornasse realidade.

“A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Agência de Desenvolvimento, teve efetiva participação, nas reuniões promovidas pelo Fórum e dentro da pauta de negócios sustentáveis e desenvolvimento regional. Que a chegada do Instituto Amazônia +21 possa atrair grandes empresas, fortalecendo ainda mais a economia dos estados da região Norte, oferecendo possibilidades aos municípios e mostrando ao Brasil que as melhores oportunidades estão aqui na região Amazônica”, disse Hildon Chaves .

Marcelo Thomé, presidente da Fiero e da Agência de Desenvolvimento de Porto VelhoO prefeito ainda falou sobre o grande potencial ambiental, social e econômico da Amazônia, e da certeza que o lançamento do Instituto “trará avanços nas áreas de pesquisa, tecnologia, inovação e possibilidades estratégicas de desenvolvimento”.

NEGÓCIOS E MEIO AMBIENTE

Presidente da Fiero e da Agência de Desenvolvimento de Porto Velho, o anfitrião do evento, Marcelo Thomé, fez a apresentação oficial do projeto utilizando recursos audiovisuais e enfatizou o compromisso da Fiero com o desenvolvimento sustentável da região e a promoção de negócios que respeitam o meio ambiente e a natureza como um todo.

“O Instituto Amazônia +21 mobiliza as Federações de Indústrias da Amazônia Legal, capitaneadas pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), em torno da promoção de negócios sustentáveis na Amazônia. É o que a gente já faz, só que fazemos de forma fragmentada, com agendas e projetos individuais ou recortes estaduais. Agora vamos fazer juntos, os nove estados mobilizados na mesma agenda com absoluto apoio da CNI”, explicou.

Fabricio Jurado esteve representando o prefeito Hildon ChavesMarcelo Thomé ainda enalteceu a iniciativa da Prefeitura de Porto Velho ao apoiar o Fórum Amazônia +21, que deu origem ao Instituto que tem o mesmo nome. Ele afirma que “a concepção do Instituto contempla uma pauta de negócios que enxerga na região Norte o principal vetor de desenvolvimento sustentável do Brasil e a indústria verde”.

Representando o prefeito Hildon Chaves, o titular da Secretaria Geral de Governo (SGG) da Prefeitura de Porto Velho, Fabricio Jurado, também falou sobre a importância do projeto, que vai fortalecer ainda mais a política de preservação da natureza. “É um programa de extrema importância de sustentabilidade, que vai trazer novas empresas e geração de emprego e renda, mas sempre lembrando dessa parte sustentável, preservando a Amazônia, o que há de melhor em nosso país. Esperamos que traga novos empreendimento e novas empresas aqui para Porto Velho”, declarou o representante da SGG.

Via Assessoria/Prefeitura