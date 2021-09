Prefeito Hildon Chaves realiza entrega de obras de revitalização em Unidade de Saúde da Família

A Prefeitura de Porto Velho entregou à comunidade, na sexta-feira (17), as obras de reforma da Unidade de Saúde da Família (USF) Ernandes Índio, na zona Leste. Os trabalhos começaram ainda em 2020. O investimento é de cerca de R$ 290 mil.

Prefeito destacou o empenho em oferecer melhores condições nas UBSO ambiente recebeu reparos na estrutura física como, por exemplo, forros, paredes, novo contrapiso e calçada, e rede de internet e computadores. De acordo com o prefeito Hildon Chaves, desde a inauguração da USF, em 2002, nunca houve uma revitalização. “É praticamente uma nova unidade de saúde que traz mais dignidade e respeito para todo o contingente populacional que depende desta estrutura”, disse.

Hildon Chaves ressaltou que há um empenho da administração em oferecer melhores condições de recepção do público nas UBSs, sendo que, neste momento ocorre o processo de reforma em seis unidades. “Tudo correndo bem, em até 18 meses, todas as Unidades Básicas de Saúde deverão ser revitalizadas”, acrescentou.

COMPROMISSO

Presente na cerimônia, o médico Raphael Câmara Medeiros Parente, titular da Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS) do Ministério da Saúde (MS), disse que é muito importante a ampliação dos espaços de atendimento à população em local de excelente qualidade. “Porto Velho está executando um trabalho excelente na saúde e, sempre que há demandas, estamos à disposição”, afirmou.

Raphael Câmara informou, ainda, que o Governo Federal aplicou mais de R$ 6,5 bilhões nos pedidos de investimento nas equipes de Saúde da Família e Atenção Primária em mais de 2 mil municípios, visando a promoção de melhor qualidade de vida e saúde das pessoas.

GESTÃO COMPROMETIDA

Os recursos aplicados foram de emenda parlamentar garantida pelo ex-deputado federal Lindomar Garçom e contrapartida da municipalidade. “Quando uma Prefeitura não quer atender uma demanda, com apoio parlamentar, nem faz o projeto. Já o prefeito Hildon Chaves não deixa perder um recurso se quer. Ele ‘puxa a orelha’ de seu secretariado independente de quem seja o autor do recurso. A população escolheu um gestor para estar à frente do município”, disse orgulhoso.

LOCALIZAÇÃO

A USF Ernandes Índio fica localizada na Avenida Mamoré, 5002, Esperança da Comunidade. São ofertadas consultas médicas com clínico geral, serviços de enfermagem, sala de vacina e, muito em breve, haverá atendimento odontológico e laboratório de análises clínicas. São seis equipes (manhã e tarde) disponíveis para o atendimento das 8h às 18h.

REGISTROS

A cerimônia também contou com a presença da secretária-adjunta da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), Marilene Penati, do superintendente do MS em Rondônia, Irgo Mendonça, os vereadores Everaldo Fogaça e Paulo Tico e o diretor da UBS Ernandes Índio, Júlio Gomes.

Via Assessoria/Prefeitura