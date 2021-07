Prefeito Hildon Chaves vistoria obra de asfaltamento no São Francisco; são mais de 30 quilômetros previstos para o bairro

As obras de asfaltamento da rua Chico Mendes no cruzamento com a rua Itatiaia, no bairro São Francisco, avançam com a menor ocorrência de chuvas. O canteiro de obras onde se concentram os serviços foi vistoriado, na manhã desta quarta-feira (14), pelo prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, e pelo vice-prefeito, Maurício Carvalho.

Prefeito esteve no bairro e conversou com os moradores”Já foram feitos quase nove quilômetros de asfalto só no bairro São Francisco. E este trabalho só foi possível fazer porque no ano passado fizemos toda a rede de drenagem”, explicou o prefeito Hildon Chaves.

Já foram concluídos 8,5 quilômetros de aplicação da massa asfáltica, dos 30 quilômetros previstos para o bairro. Também será construído meio-fio e sarjeta após o término da pavimentação. As calçadas ficarão sob responsabilidade de cada morador.

Morador da rua Chico Mendes desde 1984, Madureira Cavalcante, de 64 anos, gostou das melhorias que estão chegando à região. “Se os prefeitos anteriores quisessem teriam feito o que o prefeito Hildon está fazendo. Bastava ir trabalhando aos poucos”, disse ele.

Via Assessoria/Prefeitura