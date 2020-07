Prefeito Hildon e secretário Luiz Cláudio parabenizam os agricultores nesse dia 28, quando se comemora o Dia do Agricultor

O prefeito Hildon Chaves e o secretário municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Porto Velho, Luiz Cláudio, parabenizam os agricultores nesse dia 28 de julho, quando se comemora o Dia do Agricultor.

A Semagric acompanha de perto o cenário do homem do campo, especialmente a agricultura familiar por meio de projetos que fomentam a produção de alimentos em Porto Velho, através da mandiocultura, Pró-Café, piscicultura, apicultura, hortas orgânicas e diversos outros projetos.

A Prefeitura de Porto Velho tem um trabalho direcionado ao fortalecimento da produção em geral e em apoio aos agricultores que geram empregos e produtos para abastecimento em supermercados.

Para melhorar o escoamento da produção, os trabalhos de recuperação das estradas rurais não param através do mutirão da Semagric que entrou com 500 cargas de cascalho no trecho da 101 e a população do setor chacareiro agradece as obras na estrada que facilita a vida de todos que passam por ali diariamente para levar os produtos para a cidade.

O secretário Luiz Cláudio afirma que Porto Velho é um dos municípios de Rondônia com maior área territorial como também a maior área com estradas vicinais com aproximadamente de 7 mil Km. Com a melhoria dessas estradas é possível destacar vários avanços no setor agropecuário.

Na pecuária, Porto Velho tem o maior rebanho bovino de corte do Estado de Rondônia. E Rondônia é um Estado livre de febre aftosa, sem a necessidade de vacinação, com isso vai haver um aumento na exportação de carne bovina. Para isso, os pecuaristas estão modernizando a cadeia produtiva com melhoramento genético das raças e melhoria das pastagens.

Outra produção importante na pecuária é a cadeia produtiva do leite também em crescimento para se tornar uma grande bacia leiteira do Estado. Já na produção de grãos, em áreas mecanizadas também é possível considerar um grande avanço na produção de arroz e soja em áreas degradadas.

Nas culturas anuais, como café, na gestão do prefeito Hildon Chaves, foram distribuídos dois milhões de mudas de café clonal da variedade robusta, sendo uma atividade que gera renda na agricultura familiar.

Porto Velho é também o maior produtor da fruta cupuaçu na região de Nova Califórnia e Extrema, onde o projeto RECA possui a maior agroindústria do Estado no aproveitamento da polpa e da semente.

“Nossa cidade é a maior produtora de mandioca, tanto para o uso doméstico quanto para industrialização. No entorno de Porto Velho é possível destacar o avanço significativo da produção de hortaliças, tanto a produção natural quanto a de hidroponia. São milhares de empregos gerados que abastecem as feiras livres e as redes de supermercados da capital”, diz Luiz Cláudio.

É importante ressaltar também o retorno de famílias para o campo, porque estão percebendo que podem ter uma renda satisfatória e qualidade de vida. E ainda, os atrativos turísticos nas áreas rurais nos fins de semana que vem cada vez mais se destacando.

Por Assessoria/Prefeitura