Prefeito Hildon honra compromisso com Porto Velho e declara apoio à reeleição de Marcos Rocha

Uma grande aliança entre os grupos políticos mais fortes do Estado de Rondônia será anunciada oficialmente neste sábado, 26, no auditório da Fimca em Porto Velho. São esperadas mais de 2 mil pessoas, entre prefeitos, vereadores, deputados estaduais e principais lideranças eletivas para prestigiar o pacto “Unidos por Rondônia”, movimento encabeçado pelo prefeito Hildon Chaves (PSDB) e o governador Marcos Rocha (União Brasil). O tucano abre mão de uma postulação ao Palácio Rio Madeira e apoia o projeto de reeleição do chefe do Executivo, corroborando os bastidores anunciados pela imprensa especializada nos últimos dias.

O pacto “Unidos por Rondônia” passa por um acordo garantindo ações para Porto Velho, sedimentando os programas já lançados pelo Estado, assegurando o compromisso do prefeito Hildon Chaves com a capital. As conversas entre Hildon e Marcos Rocha foram iniciadas há várias semanas, afinando o discurso entre os dois líderes para beneficiar Porto Velho com mais obras. A indecisão do senador Marcos Rogério e conversas paralelas com o deputado federal Léo Moraes pesaram na decisão do prefeito Hildon Chaves em hipotecar apoio a Marcos Rocha. Para o prefeito, a união só trará benefícios à cidade e um novo projeto está sendo formatado para melhorar ainda mais Porto Velho.

rondoniagora