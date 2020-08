Prefeito inaugura posto do Banco do Povo no Prédio da Prefeitura

O prefeito Hildon Chaves inaugurou um posto de atendimento do Banco do Povo no Prédio do Relógio, em cerimônia que contou com a presença do presidente do Banco do Povo, Manoel Serra, do secretário municipal de Integração, Álvaro Mendonça, do secretário adjunto de Governo, Devanildo Santana e do vereador Pastor Sandro.

O prefeito Hildon Chaves ressaltou a importância do microcrédito para os pequenos empreendedores e autônomos que vão ter no Banco do Povo um apoio para os seus pequenos empreendimentos. “São linhas de crédito para pessoas que não tem acesso a rede bancária, é uma forma de fomentar a geração de emprego e renda do município, principalmente no momento de pandemia que estamos vivendo. Isso faz parte da estratégia da reativação da economia de Porto Velho. Essa parceria com o Banco do Povo é essencial e é de forma efetiva, passando a funcionar aqui no prédio da Prefeitura para facilitar o crédito para quem precisa”.

No intuito de beneficiar os micros e pequenos empreendedores formais ou informais, o prefeito providenciou a implantação do banco. O Banco do Povo é uma organização habilitada a trabalhar com programas de microcrédito, disponibilizado pelo Governo do Estado em parceria com várias instituições, dentre elas a Prefeitura de Porto Velho.

O presidente Manoel Serra disse que é um grande avanço e que a população pode contar com o banco nesse momento de pandemia. “É mais uma ferramenta que os empreendedores formais e informais poderão contar para terem linhas de crédito, já que não precisam ter conta em banco, nem saldo médio e precisam apenas provar atividade econômica formal ou informal”.

Para conseguir uma linha de crédito é preciso fazer um cadastro e uma entrevista socioeconômica. As linhas de créditos são de 300 reais até 30 mil reais para os mais variados tipos de atividades econômicas. Sendo uma linha de 300 a 3 mil reais e outra de 3 mil reais até 30 mil reais com até 30 meses para pagar. Cada linha de crédito tem suas especificações e garantias necessárias para liberação do crédito. O atendimento será feito das 8h às 13 h.

ASCOM prefeitura