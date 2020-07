Prefeito participa de bate-papo com ex-desembargador Walter Waltenberg

Na tarde de terça-feira (21), o prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, participou por videoconferência de um bate-papo com o desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO) e empreendedor, Walter Waltenberg Silva Júnior. A transmissão foi através do YouTube.

Os assuntos em pauta foram diversos como, por exemplo, a rotina na gestão, educação, saúde, obras estruturantes, transporte escolar, mobilidade e limpeza urbana, agricultura, tecnologia, geração de empregos, o relacionamento com a bancada federal e o futuro das cidades.

A reflexão feita pelo prefeito abordou as demandas complexas da gestão. De acordo com ele, a grande dificuldade é a arrecadação e as necessidades cada vez maiores. “Não existe milagre. Temos problemas históricos como, por exemplo, o valor cobrado pela taxa de lixo, pois a população dobrou e ela se manteve. Isso impacta o orçamento do Município pela dificuldade de conciliar a estrutura criada e concebida com uma despesa fixa altíssima baseada numa receita variável”, disse.

TECNOLOGIAS

Waltenberg questionou se há uma gestão 4.0 na Prefeitura de Porto Velho. Neste sentido, Hildon Chaves explicou que desde o início de sua gestão há uma relação forte com a tecnologia. “Quando assumimos estávamos na idade da pedra. O computador da mesa do prefeito foi retirado, pois não havia nenhum sistema integrado a ele. Temos, desde então, investido muito em Tecnologia de Informação (TI)”, destacou.

Entre os benefícios tecnológicos citados pelo prefeito estão: as filas zeradas com a chamada escolar (agora online), a implantação do software de gestão e-Cidade e adequação da plataforma de Educação a Distância “Porto Velho Educação Virtual”, conquistada através de uma doação do Grupo Athenas Educacional.

“A sociedade civil organizada juntamente com os órgãos de controle, devem se apoderar do que está sendo produzido. Nós estamos dando os passos iniciais e já avançamos muito. Mas, independente de quem venha a ser o próximo prefeito, precisa ter um compromisso com o que já foi investido neste processo e dar prosseguimento. Criamos a Política de Informatização e deve continuar”, acrescentou.

TRANSPORTE URBANO

A polêmica acerca do assunto também mereceu destaque. Um processo licitatório concluído e publicado há mais de 90 dias foi suspenso pela Justiça em atenção a uma liminar pleiteada por uma empresa não participante da licitação acerca do transporte coletivo urbano. Na opinião do prefeito, a empresa paulista JTP Transportes, Serviços, Gerenciamento e Recursos Humanos Ltda, vencedora da concorrência pública está preparada para assumir os trabalhos.

“Para a população de Porto Velho a opção de ficar com a empresa que está em colapso é a pior possível. O transporte público de passageiros passa por grande dificuldade e, estamos superando isso”, reforçou o prefeito.

LICITAÇÕES

“O sistema legal (Lei de Licitações) precisa ser atualizado. Há um esforço hercúleo para comprar qualquer coisa. Há Legislação que, dependendo do tipo de compra ou obra, tem prazo de até 30 dias, carta-convite. Isso dificulta o trabalho do gestor. Um grande desafio que país precisa superar”, expôs Hildon ressaltando que há perda de tempo e de energia com burocracias nesses trâmites.

APROVEITAMENTO

Por fim, Waltenberg disse que não se deve deixar o que já aconteceu de bom [na gestão] e não dar continuidade. “É preciso que uma administração se suceda a outra aproveitando aquilo de bom que ela fez, senão não tem sentido (…) é preciso dar continuidade mesmo que inove com novos projetos”, observou.

