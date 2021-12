Prefeito toma dose de reforço e faz apelo à população de Porto Velho

Dando exemplo à população, o prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, e a primeira-dama do município, Ieda Chaves, tomaram a dose de reforço contra a covid-19. O prefeito escolheu o posto de vacinação do Porto Velho Shopping para se imunizar e completar o esquema vacinal.

Além do shopping, a vacina segue disponível em 17 unidades básicas de saúde da capital. Também estão sendo realizadas, frequentemente, ações itinerantes, a exemplo da vacinação para os moradores do residencial Cristal da Calama e proximidades, programada para esta quarta-feira (15), de 9h às 17h.

“É fundamental completar o esquema vacinal. Nós estamos hoje com mais de 700 mil doses aplicadas. Apesar da queda no sistema do Governo Federal, a vacinação em Porto Velho continua normalmente em todos os locais”, esclareceu o prefeito.

Primeira dama também recebeu a dose de reforço e ressaltou importância

Na ocasião, a primeira-dama reforçou a importância da vacinação completa, considerando os prazos de 28 dias para a segunda dose de Astrazeneca, Coronovac e Pfizer e de quatro meses após a segunda dose para a dose de reforço do público geral a partir de 18 anos. No caso das vacinas Janssen, de dose única, também está disponível a dose de reforço com intervalo a partir de dois meses.

“Estou muito feliz em ter tomado a terceira dose, pois significa mais segurança contra o vírus. Por isso, o município convida a todos que façam o mesmo”, disse.

Acompanhando o andamento da vacinação no shopping, o vice-prefeito Maurício Carvalho confirmou a realização de mais um drive-thru de vacinação no Prédio do Relógio, atual sede da Prefeitura

Pontos de vacinação ofertam vacinas contra a covid-19 e H1N1

A ação está programada para a próxima quinta-feira (16), das 18h às 22h. “É mais uma oportunidade para aqueles que ainda não se vacinaram ou precisam concluir o esquema vacinal”, disse Maurício.

H1N1

A partir desta quarta-feira (15), a vacina da gripe também está disponível em todas as unidades básicas de saúde e será aplicada também no posto de vacinação de covid-19 no Porto Velho Shopping. O imunizante será aplicado também na ação de drive-thru na sede da Prefeitura.

“Estamos com uma superlotação das unidades de saúde por conta dessa síndrome gripal, muitos casos que se confundem com covid”, lembrou o prefeito.

O posto de vacinação do Porto Velho Shopping funciona de segunda a sábado, das 14h às 19h.

Renata Beccária Fotos: Saul Ribeiro