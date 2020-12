Prefeito visita Butantan e avança nas tratativas para a compra da vacina

O prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, o vice-prefeito eleito, Maurício Carvalho e a deputada federal, Mariana Carvalho, estiveram reunidos nesta segunda-feira (14) com o presidente diretor da Fundação Butantan, professor doutor Rui Curi e o presidente do conselho curador da Fundação Butantan, em São Paulo, para assinatura do Memorando de Entendimento entre a Fundação e a Prefeitura de Porto Velho. A assinatura é uma importante etapa que garante o fornecimento ao município das doses da vacina contra o novo coronavírus (Covid-19).

A Fundação Butantan, entidade privada com sede na capital de SP, é uma das principais instituições de pesquisa, desenvolvimento e fabricação de imunológicos no Brasil. O instituto assinou parceria com a Sinovac Biotech para o desenvolvimento de uma vacina contra a Covid-19, que está em avançado estágio de desenvolvimento com ensaios clínicos realizados que mostram resultados promissores.

Com o avanço dos estudos e preocupado em elaborar um cronograma de atendimento ao grupo de risco da capital, Hildon se antecipou e buscou juntamente com a deputada as tratativas para a aquisição com recursos do município e emenda federal. Serão compradas inicialmente 80 mil doses da vacina, um investimento de cerca de R$ 4 milhões, para imunização de pessoas do grupo de risco.

“Estamos correndo contra o tempo para que assim que a vacina for aprovada e registrada junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), possamos imunizar profissionais da saúde, idosos e pessoas com comorbidades”, disse o prefeito que não descartou a possibilidade de compra de mais doses.

Como relatora da Medida Provisória 994/20, que destina crédito extraordinário de quase R$ 1,995 bilhão para viabilizar a compra de tecnologia e a produção de 100 milhões de doses de vacinas contra o novo coronavírus, estas adquiridas e distribuídas pelo governo federal, Mariana tem trabalhado junto ao prefeito para a garantia da cobertura vacinal em Porto Velho.

Na última sexta-feira (11), o prefeito e a deputada estiveram na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro, instituição responsável pelo imunizante produzido em conjunto com a Universidade de Oxford, na Inglaterra, e a farmacêutica AstraZeneca.

