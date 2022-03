Prefeitos de Nova Mamoré e Machadinho D´Oeste confirmam apoio ao Governador Marcos Rocha

Mais dois prefeitos de Rondônia confirmaram adesão à equipe do Governador Marcos Rocha (União Brasil) nesta semana. Paulo da Remap, de Machadinho D´Oeste e Marcélio Brasileiro, de Nova Mamoré se posicionaram oficialmente alinhados ao projeto de pré-candidatura de Marcos Rocha à reeleição. Com mais essas duas adesões, somam-se mais três prefeitos alinhados com o atual governo de Rondônia em menos de dez dias. No último sábado, 26, o prefeito da capital, Hildon Chaves (PSDB) endossou seu apoio a Marcos Rocha durante encontro que aconteceu no auditório da Fimca. Nesta sexta, Marcélio e Paulo estiveram reunidos com o Secretário Geral do União Brasil, Junior Gonçalves e selaram o ingresso à equipe.

Por telefone, Junior Gonçalves confirmou a adesão de ambos os prefeitos e explicou que tanto Marcélio quanto Paulo entenderam o movimento criado pelo grupo de Marcos Rocha de transformação do Estado de Rondônia. “Este é um movimento por uma Rondônia cada vez melhor, de garantia de políticas públicas eficientes para as pessoas, de modo que possamos atender os cidadãos com eficiência, responsabilidade e levando em conta as necessidades de cada localidade, sem interesses partidários”, comentou o secretário geral do União Brasil.

A adesão de Marcélio e Paulo é uma consequência do alinhamento entre o prefeito Hildon e o governador Marcos Rocha, bem como da deputada federal Mariana Carvalho (PSDB), que contribuíram com a consolidação do ingresso de ambos neste projeto. Os prefeitos de Nova Mamoré e Machadinho D´Oeste elegeram-se pelo DEM, contudo, o partido se fundiu com o PSL e ambos naturalmente passam a compor o União Brasil. De acordo com cálculos do Governador Marcos Rocha, mais de 30 prefeitos compõem sua base de apoio em todo Estado de Rondônia.

