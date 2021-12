Prefeitura confirma que pagamento de abono aos professores que estão em sala de aula será feito este mês

A Prefeitura de Porto Velho confirmou que o pagamento da bonificação no valor de R$ 2.800,00 aos professores da rede municipal de ensino que estão em sala de aula será efetivado ainda neste mês de dezembro de 2021.

“Nós reiteramos o compromisso do prefeito Hildon Chaves, da nossa equipe da Semed (Secretaria Municipal de Educação), nosso compromisso com você, que é o compromisso de reconhecimento a todos os profissionais de educação, que nós faremos sim o repasse do rateio no valor de R$ 2.800,00 ainda neste mês de dezembro”, declarou a secretária municipal de educação, Gláucia Negreiros, durante live com os educadores.

Ela acrescentou que o pagamento do abono foi definido conforme o planejamento realizado em reuniões técnicas, com a presença de lideranças ligadas aos sindicatos que representam a categoria, a exemplo do Sintero, Simprof, Sindeprof e a equipe do Conselho do Fundeb, o que demonstra total transparência por parte da gestão municipal.

Além dos professores que estão em sala de aula, o prefeito Hildon Chaves anunciou que também será paga uma bonificação de R$ 2.050,00 aos técnicos de apoio da rede municipal de ensino. O prefeito garantiu que esses profissionais do apoio vão receber o abono a partir da segunda quinzena de janeiro de 2022.

O dinheiro utilizado para pagamento do abono é oriundo as sobras do Fundo Nacional da Educação Básica (Fundeb), com aprovação da Câmara Municipal e do Tribunal de Contas do Estado (TCE/RO).

Assessoria