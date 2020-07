Prefeitura da capital faz nova antecipação do pagamento dos salários neste mês de julho

Prefeito autorizou antecipação nos meses de março, abril e maio, pagou junho no calendário com 50% do 13º e volta a antecipar agora

A Prefeitura de Porto Velho volta a antecipar em uma semana o pagamento dos vencimentos aos servidores neste mês de julho. Tão logo surgiram os primeiros reflexos da pandemia do novo coronavírus, o prefeito Hildon Chaves autorizou a antecipação do pagamento dos salários nos meses de março, abril e maio, no mês de junho pagou dentro do calendário, mas adicionou 50% do 13º salário aos comissionados e neste mês de julho voltou a autorizar o pagamento para o dia 24, próxima sexta-feira.

De acordo com o prefeito Hildon Chaves, “neste momento de pandemia, em que o comércio sofreu uma série de restrições de funcionamento, com queda acentuada em suas vendas, o gestor criativo precisa ir além de suas atribuições e buscar uma forma de tentar amenizar os impactos negativos para o empresariado. Com a antecipação do pagamento de nossos servidores fazemos com que o dinheiro circule mais rapidamente e aqueça a economia num momento de estagnação econômica”, observou o prefeito.

Hildon Chaves falou também da medida como forma de valorização dos servidores, principalmente os que estão na ponta, que não deixaram o ritmo de trabalho cair. “Nossos servidores da saúde, por exemplo, estão dando um show de eficiência no atendimento, mesmo com tantos sendo contaminados; os profissionais da limpeza urbana, que tem mantido nossa cidade limpa e organizada; o pessoal de Obras, que vem atuando num ritmo frenético, com tanto asfalto, recapeamento e tapa-buracos sendo feitos; o pessoal da agricultura, sempre preocupado com nossos pequenos agricultores e com as boas condições das estradas para o escoamento dos produtos; nossos professores que, mesmo em casa, tem preparado suas aulas on-line; as demais secretarias, enfim, reconhecemos o esforço de cada um e fazemos essa antecipação salarial com demonstração desse reconhecimento”.

Nessa pandemia, em que a retração econômica atinge a todos os setores indiscriminadamente, o setor público também se ressente da crise, com reflexos na significativa queda de receitas. Contudo, segundo o prefeito Hildon Chaves “está sendo possível manter essas medidas, graças a uma gestão responsável na qual estancamos ralos de desperdício e corrupção e adotamos uma política de austeridade administrativa e de economia criativa”, explica o prefeito.

