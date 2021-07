Prefeitura dará suporte pra realização da terceira edição do Trail Ride em Vilhena

Acontece no próximo dia 11 de julho, a terceira edição do Trail Ride em Vilhena. O evento para homens e mulheres, terá o total de oito categorias e será realizado pelo grupo MTB Vilhena, e contará com todo apoio e suporte de algumas secretarias da Prefeitura para a sua realização.

“Nós seremos parceiros do evento, dando o apoio na arbitragem, estrutura e cronometragem. A realização será do pessoal do grupo MTB Vilhena. Recentemente também apoiamos a realização da segunda etapa do Campeonato Estadual de Ciclismo Speed, que foi um sucesso. Ficamos felizes por Vilhena estar se tornando uma referência quando o assunto é ciclismo em Rondônia”, aponta o secretário de Esportes, Welliton Oliveira.

Vilhena tem buscado retomar e dar apoio as competições esportivas após o ano de paralisação devido a pandemia da covid-19. “Suspendemos todas as nossas atividades do esporte no ano de 2020, mas em conversa com o secretário, estamos com um plano de retomar o esporte no nosso município de forma segura. Recentemente apoiamos a realização da etapa do Estadual de ciclismo, confirmamos a realização dos Jogos Intermunicipais de Rondônia – JIR, para novembro desse ano, e agora, vamos apoiar este evento. Fazer com responsabilidade, este é o nosso objetivo, vamos voltar com a nossa programação esportiva, da forma mais segura possível”, destaca o prefeito Eduardo Japonês.

Esta será a terceira etapa da edição do Trail Ride, que teve a realização no ano anterior interrompida por causa da pandemia. “O Trail Ride já estava no calendário desde o ano passado, mas foi adiado devido a covid-19. Então, remarcamos e nos preparamos para ser realizado de forma segura, seguindo todos os protocolos sanitários. Este é um evento da nossa cidade, aberto para os amigos ciclistas de Vilhena e região”, aponta Adriane Souza, do grupo MTB Vilhena.

O evento terá dois formatos de disputa, o modo competição, terá um percurso de 72,5 km, já no cicloturismo, será um total de 45 km. O Trial Ride começa no próximo domingo, 11, às 7h, com saída em frente ao clube social da ACIV – Associação Comercial Empresarial de Vilhena, localizado na avenida Rotary Club, próximo a Universidade Federal de Rondônia. A organização estima uma premiação de um total de R$ 6 mil.

Para mais informações e como se inscrever na competição, basta entrar em contato pelo telefone (69) 99296-6863 e falar com Adriane Souza.

Via Semcom