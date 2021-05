Prefeitura de Alvorada do Oeste recebe recursos de emenda do deputado Edson Martins

Já está na conta da prefeitura de Alvorada do Oeste o recurso no valor de R$140 mil para a construção de banheiros com vestiário para atender o Módulo Esportivo (Quadra Municipal). O valor disponibilizado foi um pedido do Leandro Muniz e do senhor Valderi Rocha (Vavá) e Vagner Paulon, lideranças de Alvorada do Oeste.

A quadra ainda não possui a estrutura que os esportistas merecem, mas logo poderão contar com os recursos necessários para a construção.

“Agradeço aos cidadãos de Alvorada e a parceria com o senhor Valderi Rocha (Vavá) e o Vagner Paulon, lideranças de Alvorada do Oeste que tem dado todo apoio aos esportistas contribuindo para o esporte e lazer da população”, destacou Edson Martins.

Via Decom