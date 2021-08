Prefeitura de Nova União recebe R$ 200 mil para recuperação de estradas vicinais; recurso assegurado pelo presidente da ALE-RO

A prefeitura de Nova União, na região Central do Estado, já conta com R$ 200 mil para a recuperação das estradas vicinais, assegurados através de indicação do presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos) junto ao Governo, através de Departamento de Estradas de Rodagens (DER).

No total, cerca de 23,5 quilômetros de estradas serão contemplados com recuperação, com serviço de revestimento primário. A contrapartida da prefeitura será no valor de R$ 13.259,99. O prefeito de Nova União, João Levi (PSD), firmou o convênio e agora o recurso está disponível na conta da prefeitura.

“Nova União é mais um município contemplado com recursos que asseguramos junto ao Governo, através do DER. Agradeço ao governador Marcos Rocha, ao chefe da Casa Civil, Junior Gonçalves, e ao diretor geral do DER, Elias Rezende, que sempre tem a sensibilidade de acatar as nossas indicações em favor dos municípios, liberando os investimentos que beneficiam a população”, destacou Redano.

