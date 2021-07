Prefeitura de Porto Velho abre mais duas frente de serviço na Zona Leste após pedidos de Edwilson Negreiros

Porto Velho, RO – A Prefeitura de Porto Velho abriu mais duas frentes de serviço na Zona Leste após solicitações oficiais encaminhadas pelo vereador Edwilson Negreiros, do PSB. Ambas no Bairro Ulisses Guimarães.

A primeira, endereçada à Empresa de Desenvolvimento Urbano de Porto Velho (EMDUR), hoje comandada pelo diretor-presidente Gustavo Beltrame, realizou instalação de luminárias e providenciou a ligação à rede elétrica de energia.

Isto, na Rua Antônio Barroso, esquina com a Polux.

A outra frente foi aberta pelo titular da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação (SEMOB) Diego Andrade Lage.

Neste caso, a pasta desencadeou diligências para promover operação encascalhamento na extensão da Rua Mestre Bola Sete.

“Em ambos os casos, já atendidos pela Prefeitura de Porto Velho tanto pela EMDUR quanto pela SEMOB, as situações nas respectivas regiões beneficiadas eram calamitosas”, declarou Negreiros.

E concluiu:

“Na Rua Antônio Barroso havia o poste instalado, mas sem energia. Isso trazia sensação de insegurança à população no local, onde a escuridão propiciava a ação de delinquentes e afins. Agora, com o poste energizado, a realidade é outra. O mesmo vale para a questão da Mestre Bola Sete, também no Ulisses Guimarães. Agora, devidamente encascalhada, com menos irregularidades na pista, haverá paz entre motoristas motoristas e transeuntes na hora de circularem”, finalizou o vereador-solicitante.

LOCALIDADE:

IMAGENS DOS SERVIÇOS:

Prev 1 De 6 Next

CONFIRA:

Prev 1 De 2 Next

Via Assessoria / Câmara-PVH