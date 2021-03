Prefeitura de Porto Velho abre processo emergencial para contratação de médicos para reforçar o atendimento da população

A seleção terá apenas uma etapa de comprovação curricular do candidato realizada no ato de inscrição

A Prefeitura de Porto Velho abriu processo de Seleção Pública Simplificado destinado à contratação emergencial e temporária de médicos. A contratação de novos clínicos gerais e psiquiatras foi motivada pela necessidade de reforçar o atendimento da população nas unidades de saúde do município durante a pandemia da Covid-19.

Inicialmente o quantitativo de vagas é de 105, podendo ser redimensionado continuamente, considerando que o número de leitos geridos pode ser ampliado sistematicamente de acordo com a demanda de atendimento. Os cargos são para preenchimento em Porto Velho, Jaci Paraná, Rio das Garças, Joana D’Arc (Palmares/Morrinhos), União Bandeirantes e Calama. Entre os requisitos estão idade mínima de 18 anos e máxima de 59 anos.

Todos os procedimentos do edital serão realizados de forma remota. As inscrições serão realizadas exclusivamente através do site http://www.portovelho.ro.gov.br. Os candidatos deverão, obrigatoriamente no ato da inscrição, enviar a documentação original escaneada em arquivo único no formato PDF, sob hipótese alguma serão aceitos documentos que não estejam nesse formato ou que estejam ilegíveis.

Os cargos são para Porto Velho e distritos

A seleção terá apenas uma etapa de comprovação curricular do candidato realizada no ato de inscrição via internet. Os salários variam de acordo com a carga horária, seja ela de 20h ou 40h, podendo chegar a uma remuneração de R$ 7.696,61 + Auxílio Alimentação de R$ 300,00 + Grat. Especifica Médica.

A vigência do Contrato de Trabalho será de seis meses, a contar da data de assinatura do Contrato de Trabalho, ou pelo período que perdurar a pandemia do novo coronavírus, podendo o candidato ser dispensado ou ter seu contrato prorrogado por igual período, a depender do sucesso no combate a referida pandemia.

Via Assessoria/Prefeitura