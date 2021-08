Prefeitura de Porto Velho começa a vacinar adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades Semusa recomenda que todos estejam cadastrados no aplicativo SASI

A partir desta sexta-feira (20), a Prefeitura de Porto Velho passa a vacinar adolescentes de 12 a 17 anos acometidos de alguma comorbidade contra a Covid-19. Mediante apresentação de laudo médico, esse grupo será imunizado com doses da vacina Pfizer.

Todos, no entanto, devem estar cadastrados no aplicativo SASI para facilitar o atendimento. “O menor não será barrado pelo fato de não ter feito o cadastro no aplicativo, mas a equipe de saúde pede, porque facilita na hora que iniciar o agendamento para esse público”, frisou a titular da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), Eliana Pasini.

Os pais ou responsáveis podem comparecer aos pontos de vacinação que funcionarão na Faculdade Fimca, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, e também no Porto Velho Shopping, nesta sexta e sábado (20 e 21), das 14h às 19h.

Ainda conforme a Divisão de Imunização da Semusa, não há um número preciso de jovens nessa faixa etária que serão imunizados nesse primeiro momento, o que deve ocorrer somente após todos se cadastrarem no aplicativo SASI. No geral, existem cerca de 50 mil adolescentes de 12 a 17 anos em Porto Velho sem comorbidades.

MAIORES

Público acima de 18 anos também deve procurar o ponto de imunização

A Semusa informa que continua a vacinação para pessoas com 18 anos ou mais. Alerta, no entanto, que muitos jovens a partir dos 20 anos não estão procurando os pontos de vacinação para receberem o imunizante contra a Covid-19.

“Tem muitas pessoas entre 20 e 60 anos que a gente precisa vacinar, que não receberam nenhuma dose de vacina, e isso é preocupante. Esse grupo a gente continua chamando, continua buscando, porque é muito importante que seja vacinado”, enfatizou Elizeth Gomes, da Divisão de Imunização.

ANTECIPAÇÃO

A Prefeitura também iniciou a antecipação no intervalo da 1ª para a 2ª dose dos imunizantes Pfizer e AstraZeneca para 60 dias ao público geral. “Por isso, é importante que a população esteja atenta ao cartão de vacina”, disse Eliana Pasini.

O objetivo dessa antecipação, conforme a secretária, é reforçar a imunização com o fechamento do ciclo vacinal. Dessa forma, a população estará mais protegida, principalmente contra as novas variantes do coronavírus, já presentes no Brasil.

DRIVE-THRU

Por conta da ação no Porto Velho Shopping e na região do Baixo Madeira, a Prefeitura informa que não haverá o tradicional drive-thru para imunização contra a Covid-19 nesta sexta-feira (20), no Prédio do Relógio. Esse trabalho será realizado na próxima quarta-feira (25), no mesmo local.

