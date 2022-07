Prefeitura de Porto Velho e Governo do Estado anunciam pavimentação de mais de 40 quilômetros de ruas

Mais de 70 ruas serão contempladas com drenagem e pavimentação

Mais um avanço na infraestrutura urbana da capital. A Prefeitura de Porto Velho e o Governo do Estado, por meio de uma parceria do projeto “Tchau Poeira”, assinaram a ordem de serviço para a pavimentação de mais de 40 quilômetros de ruas de quatro bairros da cidade, atendendo as zonas Leste e Sul.

A assinatura aconteceu durante solenidade no campo de futebol do bairro Jardim Santana, um dos bairros beneficiados pelo pacote de drenagem, terraplanagem e pavimentação, contemplando 72 ruas.

Também serão atendidos o bairro Três Marias com 29 ruas, o Castanheiras com 21 ruas e Monte Sinai com duas ruas. “Esta obra no Jardim Santana só é possível de acontecer por conta da drenagem que nós acabamos de concluir na avenida Rio de Janeiro, uma obra grande que está capacitada para receber toda a água do bairro. Já executamos mais de 400 quilômetros de asfalto e vamos avançar ainda mais”, disse o prefeito Hildon Chaves.

O investimento é de R$ 65 milhões através do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER) com empresa contratada. “Porto Velho é um município com muitas complexidades, por isso, nos unimos para podermos levar benefícios para a população e isso tem acontecido. É desenvolvimento”, disse o governador Marcos Rocha.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

A Prefeitura recebeu, ainda, da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social ‍(Seas) um cheque simbólico referente a construção de três Centros de Referência de Assistência Social (Cras) em Porto Velho, totalizando recursos de R$ 1,2 milhão. Os Cras serão construídos no bairro Mariana, Jardim Santana e Floresta.

O município também recebeu da Seas o repasse de R$ 600 mil para a construção de unidades de conselhos tutelares para a execução do programa “Criança Protegida”.

Por Renata Beccária