Prefeitura de Porto Velho oferece bolsas integrais para curso de Medicina

A Prefeitura de Porto Velho inicia nesta segunda-feira (15), as inscrições para o processo seletivo que oferece quatro bolsas integrais para o curso de Medicina, na Faculdade Metropolitana, na capital.

Segundo o Conselho Gestor da Faculdade da Prefeitura (CGFP), as inscrições para o processo seletivo devem ser feitas, exclusivamente, pela internet através do site do programa (sistemas.portovelho.ro.gov.br/faculdadepvh/Site/Principal), até às 23h59 do dia 21 de fevereiro de 2021, horário local.

O resultado, de acordo com o edital, será divulgado no dia 23 de fevereiro de 2021 na página do programa na internet.

O curso tem duração de seis anos e será em período integral.

Para concorrer, o candidato deve obedecer a requisitos, como:

• Ser brasileiro;

• Morador do município de Porto Velho há, pelo menos, cinco anos;

• Não ser portador de diploma de curso superior;

• Ter sido aprovado no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) com nota mínima de 400 pontos;

• Ter cursado o ensino médio completo em escola pública ou ter sido bolsista integral em escola privada;

• Renda mensal familiar de até três salários mínimos, ou renda ‘per capita’ de até um salário mínimo.

Confira aqui o edital: https://www.portovelho.ro.gov.br/uploads/editor/files/EDITAL%20APR%2011-02-2021%20(1).pdf

A Faculdade da Prefeitura é um programa social que existe desde 2010. Até 2016 havia 250 beneficiários, número que foi triplicado pela atual gestão em quatro anos.

Hoje, o programa atende a quase 900 bolsistas de diversos cursos de graduação em três instituições de ensino superior da capital.

